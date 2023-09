I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Αναχώρησαν 13 παίκτες για τον Άγιο Δομίνικο [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Για τον Άγιο Δομίνικο αναχώρησαν σήμερα 13 παίκτες που θα συμμετέχουν στο νέο reality show του ΣΚΑΪ, «I’m A Celebrity Get Me Out Of Here», ενώ μαζί τους ταξίδεψε και ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος έχει αναλάβει την παρουσίαση του παιχνιδιού, μαζί με την Καλομοίρα.

Στο πλαίσιο του παιχνιδιού, οι παίκτες θα έρθουν αντιμέτωποι με δοκιμασίες που θα τους φέρουν στα όριά τους, με τους ίδιους να μάχονται για την παραμονή τους στο παιχνίδι σε αγωνίσματα, γρίφους και άλλες δοκιμασίες που θα τους φέρουν αντιμέτωπους με τους φόβους τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιχνίδι θα ξεκινήσει με 14 παίκτες, ωστόσο σήμερα από το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» αναχώρησαν οι 13, ενώ άγνωστο παραμένει το πρόσωπο που θα ολοκληρώσει την ομάδα.

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: Αυτοί είναι οι παίκτες που θα συμμετέχουν στο νέο reality show

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που πρόβαλε η εκπομπή «Happy Day» οι παίκτες που αποχώρησαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης 28/9 για Άγιο Δομίνικο είναι οι εξής: Σταμάτης Γαρδέλης, Μαρία Καλάβρια, Ιωάννα Λίλη, Εμιλία Βόντος, η Δήμητρα Αλεξανδράκη, Πάνος Καλίδης, Αγγελική Ηλιάδη, Χριστίνα Κολέτσα, Μπο, Νίκος Βαμβακούλας, Γιώργος Χειμωνέτος, Νίκος Αναδιώτης, Στέλλα Γεωργιάδου και Τάσος Ξιαρχό.

«Εύχομαι να είναι 45 οι ημέρες των γυρισμάτων. Θα σας πω την αλήθεια. Το casting δεν μου το έλεγαν κι εμένα. Είχα μάθει για 4-5 παίκτες και μέχρι εκεί και τους είδα σήμερα μαζεμένους στον γκισέ. Έπαθα ένα σοκ. Κατάφερα να φέρω τον Νίκο Βαμβακούλα. Οι παίκτες θα έχουν μια επαφή με τα ζωάκια της ζούγκλας που κυκλοφορούν ελεύθερα. Δεν έχει καμία σχέση με το Survivor», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιώργος Λιανός στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Έχουμε ξαναβρεθεί με την Καλομοίρα, έχουμε κάνει και κάποια μικρά πράγματα μαζί στην τηλεόραση, έχουμε τραγουδήσει μαζί. Είναι πολύ αγαπητή. Εμείς υποδεχόμαστε τους παίκτες, περιγράφουμε τη διαδικασία και ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός. Συμπάσχουμε με τους παίκτες. Θα είμαστε το ζευγάρι που μένει στη ζούγκλα και υποδέχεται τους παίκτες», συνέχισε ο ίδιος αναφορικά με το ρόλο που θα έχουν ο ίδιος και η Καλομοίρα στο παιχνίδι.

«Είναι ένα project που θεωρώ ότι πρέπει να έχει και το αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο. Εν μέρει θα συμφωνήσω στο ότι δυσκολευτήκαμε να βρούμε παίκτες. Υπήρχε μία καλή αρχή με έναν ικανοποιητικό αριθμό παικτών, αλλά ήταν σίγουρα πολλά τα “όχι” γιατί ήμασταν ειλικρινείς για το τι θα αντιμετωπίσουν», πρόσθεσε ο Γιώργος Λιανός.