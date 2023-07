Ιάσονας Μανδηλάς: Ποζάρει γυμνός, με καλσόν στα χέρια και ψηλοτάκουνες μπότες [εικόνες] - iefimerida.gr

Άκρως αποκαλυπτικές φωτογραφίες, στις οποίες εικονίζεται ο ίδιος γυμνός, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Ιάσονας Μανδηλάς, προκαλώντας μια... μικρή αναστάτωση στο Instagram!

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης πόζαρε στον φωτογραφικό φακό του Ερρίκου Ανδρέου, σε ένα ιδιαίτερα αισθησιακό concept.

Στις σχετικές εικόνες, ο τραγουδιστής, χορευτής και ηθοποιός είναι γυμνός, φορώντας μόνο μαύρο καλσόν στα χέρια και μαύρες ψηλοτάκουνες μπότες.

Ιάσονας Μανδηλάς: Η... γυμνή ανάρτηση και τα κολακευτικά σχόλια

«Just a dream come true collaboration with @errikosandreouphoto ✨ Thank you for the amazing experience and for the dreamy results» (Μια συνεργασία -όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστώ για την καταπληκτική εμπειρία και το ονειρεμένο αποτέλεσμα), γράφει ο Ιάσονας Μανδηλάς στη λεζάντα της δημοσίευσής του, αναφερόμενος στον φωτογράφο που βρίσκεται πίσω από το τολμηρό concept, Ερρίκο Ανδρέου.

Η ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους διαδικτυακούς του φίλους, που έσπευσαν να του χαρίσουν τα likes τους, αλλά και αρκετά κολακευτικά σχόλια.