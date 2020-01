Τζένιφερ Ανιστον-Μπραντ Πιτ: 15 χρόνια μετά το διαζύγιό τους έκαναν μια αγκαλιά που θα γίνει viral [βίντεο]

Στα βραβεία SAG συναντήθηκαν για άλλη μια φορά η Τζένιφερ Άνιστον και ο Μπραντ Πιτ και μπορεί να έφυγαν και οι δυο με ένα αγαλματίδιο στα χέρια, αλλά το ενδιαφέρον όλων επικεντρώθηκε στην αγκαλιά που αντάλλαξαν.

Φυσικά η στιγμή εκείνη που Τζένιφερ Άνιστον και Μπραντ Πιτ αγκαλιάζονται στα backstage, με τον Μπραντ Πιτ να ακουμπάει τρυφερά το χέρι της, έγινε viral.

Επίσης viral και η στιγμή από το backstage, όπου ο Μπραντ Πιτ παρακολουθεί με ενθουσιασμό την Τζένιφερ Άνιστον να παραλαμβάνει το δικό της βραβείο κι εκείνος να αναφωνεί με ενθουσιασμό: «Ουάου» !

To ίδιο συνέβη όταν ο Μπραντ Πιτ παρέλαβε το δικό του βραβείο επί σκηνής και η Τζένιφερ Άνιστον δεν έκρυψε το χαμόγελό της, όταν εκείνος έκανε αστεία σχόλια για την προσωπική του ζωή! «Πρέπει να το προσθέσω (το βραβείο) στο προφίλ μου στο Tinder», είπε χαρακτηριστικά και έκανε τους παρευρισκομένους να γελάσουν.

Η Τζένιφερ Άνιστον κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε δραματική σειρά για την ερμηνεία της στο The Morning Show και ο Μπραντ Πιτ πήρε το βραβείο SAG ως καλύτερος άντρας ηθοποιός Β ανδρικού ρόλου για την ταινία Once Upon A Time In Hollywood.

Αν και οι δύο έχουν ξανασυναντηθεί μπροστά στις κάμερες, όπως στις Χρυσές Σφαίρες που πραγματοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες, δεν τους έχουμε ξαναδεί έτσι αγκαλιά μπροστά στους φωτογράφους από τότε που ήταν παντρεμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζένιφερ Άνιστον και ο Πιτ χώρισαν το 2005 μετά από 5 χρόνια γάμου. Στη συνέχεια, εκείνος παντρεύτηκε την Αντζελίνα Τζολί, από την οποία πλέον έχει χωρίσει, και η Τζένιφερ Άνιστον παντρεύτηκε με τον Τζάστιν Θερού, χωρίς όμως ούτε αυτός ο γάμος να στεριώσει.

Η πρώτη δημόσια αγκαλιά Τζένιφερ Ανιστον Μπραντ Πιτ, 15 χρόνια μετά το διαζύγιό τους

Το σετ με τις φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ και της Τζένιφερ Ανιστον, από τα παρασκήνια των βραβείων SAG έγινε viral.





H Tζένιφερ Ανιστον πλησίασε...

Εδωσε το χέρι της...

Και με ένα γέλιο αμηχανίας ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της...

Αγκάλιασε τον άνδρα που για χρόνια μοιραζόταν τη ζωή της...

Φωτογραφίες: Getty-Ideal images