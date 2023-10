Η τραγική τελευταία ανάρτηση του Μάθιου Πέρι: Χαλαρώνει στο τζακούζι, όπου λίγες μέρες μετά βρέθηκε νεκρός - iefimerida.gr

Θλίψη στο Χόλιγουντ μετά την είδηση του θανάτου του διάσημου ηθοποιού και παραγωγού Μάθιου Πέρι.

Ο Πέρι που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, έγινε γνωστός από τον ρόδο του στη δημοφιλή σειρά «Τα Φιλαράκια». Βρέθηκε νεκρός, στο σπίτι του μέσα σε μπανιέρα, όπως ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η τελευταία ανάρτηση στο Instagram είναι μία φωτογραφία λίγες μέρες πριν που τον δείχνει να χαλαρώνει στο τζακούζι του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικές πηγές δήλωσαν ότι ο σταρ πνίγηκε και ισχυρίστηκαν ότι βρέθηκε σε ένα τζακούζι σε σπίτι στο Λος Άντζελες λίγο αφού έφτασαν στο σημείο πρώτες βοήθειες ανταποκρινόμενες σε κλήση για καρδιακή ανακοπή. Το TMZ ανέφερε επίσης ότι δεν βρέθηκαν ναρκωτικά στο σημείο και δεν υπήρχε ένδειξη για εγκληματική ενέργεια.

Η τελευταία ανάρτηση του Μάθιου Πέρι -Χαλάρωνε στο τζακούζι

Το τελευταίο Instagram post του Μάθιου Πέρι δημοσιεύτηκε πριν από πέντε ημέρες και σε αυτό φαίνεται ο δημοφιλής ηθοποιός να κάθεται σε ένα τζακούζι το βράδυ ενώ φοράει ακουστικά και κοιτάζει την πόλη. «Ω, τόσο ζεστό νερό που στροβιλίζεται σε κάνει να νιώθεις καλά; Είμαι ο Mattman», ήταν το σχόλιο που συνόδευε τη φωτογραφία. Όπως εξηγούν διεθνή Μέσα, το «Mattman» είναι ένα όνομα που χρησιμοποίησε τις τελευταίες ημέρες ο ηθοποιός σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συχνά περιελάμβαναν αναφορές και εικόνες που σχετίζονται με τον Batman.

Ο Μάθιου Πέρι ταυτίστηκε με τη σειρά «Φιλαράκια» που προβαλλόταν στο NBC για δέκα σεζόν (1994-2004).

Μακριά από τις κάμερες όμως έδινε μάχη για χρόνια με την εξάρτησή του από τα αναλγητικά και το αλκοόλ και είχε χρειαστεί επανειλημμένα να μπει σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Σε πρόσφατη εμφάνισή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Μάθιου Πέρι προκάλεσε κατάπληξη όταν παραδέχτηκε πως τον κυρίευε τεράστιο άγχος «κάθε βράδυ» στα γυρίσματα της σειράς.

Ο Μάθιου Πέρι είχε επίσης πρωταγωνιστήσει ή παίξει δεύτερους ρόλους σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως η ρομαντική κομεντί Fools Rush In (1997, σε σκηνοθεσία Άντι Τέναντ, με συμπρωταγωνίστρια τη Σάλμα Χάγεκ), ή η αστυνομική κωμωδία The Whole Nine Yards (2000, σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Λιν, με συμπρωταγωνιστές τον Μπρους Γουίλις και τη Ροζάνα Αρκέτ).