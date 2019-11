Η ταινία δράσης του Ανθιμου Ανανιάδη -Με ηθοποιό από το NCIS στο καστ [εικόνα]

Ο Ανθιμος Ανανιάδης ετοιμάζει ταινία δράσης διεθνών προδιαγραφών και ανακοίνωσε τη συνεργασία τους με έναν διεθνούς φήμης ηθοποιό.

Ο Άνθιμος Ανανιάδης και η Α.Α PRODUCTIONS ανακοινώνουν ότι ο Costas Mandylor προστίθεται στο καστ της κινηματογραφικής ταινίας δράσης «THE GREEK JOB». Στην ταινία εκτός από τον Άνθιμο Ανανιάδη πρωταγωνιστούν Eric Roberts και Rico Simonini.

Ο Costas Mandylor στην ταινία του Ανθιμου Ανανιάδη

Ο Costas Mandylor, Ελληνο - Αυστραλός ηθοποιός, έχει πρωταγωνιστήσει σε κινηματογραφικές επιτυχίες που έχουν σκαρφαλώσει στις πιο ψηλές θέσεις του box office, όπως THE DOORS, VIRTUOSITY, CLIFFS OF FREEDOM καθώς και σε τηλεοπτικές εκπομπές όπως το NCIS και το THE LAST TRIP.

Ο Costas Mandylor μαζί με τον Άνθιμο Ανανιάδη



Με την πολυετή πείρα του και το ευέλικτο ταλέντο του, υποδύεται τον Kit Park τον μυστικό πράκτορα της CIA που θα παίξει νευραλγικό ρόλο στην πλοκή της κατασκοπείας και της δράσης, μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της Ρωσίας και της οργάνωσης ΦΟΙΝΙΚΑΣ, με την οποία, ο Johnny Grik κατά κόσμον Άνθιμος Ανανιάδη (δημιουργός και σκηνοθέτης της ταινίας) παλεύει να εξισορροπήσει και να σώσει τη χώρα από τις σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν να την επιβουλευτούν.

Στην θα ακούγεται η μουσική του σπουδαίου Μίκη Θεοδωράκη ο οποίος διασκεύασε το τραγούδι του «Δρόμοι Παλιοί» για τις ανάγκες του φιλμ. Μία γεύση από το φιλμ στο παρακάτω βίντεο.

Η ταινία του Ανθιμου Ανανιάδη φιλοδοξεί να ταξιδέψει την χώρα μας στο Εξωτερικό μέσα στο 2020.