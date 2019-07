Η Σοφία Λεοντίτση θηλάζει τον γιο της στην παραλία [εικόνα]

View this post on Instagram

Σιγά σιγά ο θηλασμός φτάνει στο τέλος του ... έχουμε λίγο ακόμα , όμως το νιώθω πως φτάνει στο τέλος ... ήταν η ωραιότερη περίοδος της ζωής μου ! Δεν τρέφεται απλώς από σένα , η σχέση που αναπτύσσεται μαζί του ειναι συγκλονιστικά όμορφη ..! Στην αρχή όταν το στήθος έσταζε είχα γκρίζες ημέρες , ελεγα ποτε θα σταματήσει αυτό .. τελικά ? Μακάρι να είχα τόσο κ άλλο τόσο χρόνο ακόμα μαζί του ♡ _____________________________________________________________