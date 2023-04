Η σκοτεινή ιστορία της οικογένειας Bon Jovi: Η υπερβολική δόση ναρκωτικών και οι μάχες με την ψυχική υγεία - iefimerida.gr

Ο αρραβώνας της Millie Bobby Brown (Μίλι Μπόμπι Μπράουν) με τον επί χρόνια αγαπημένο της, Jake Bongiovi, έχει προκαλέσει φρενίτιδα στους θαυμαστές της, αφού το ζευγάρι μοιράστηκε τα νέα πριν από μερικές μέρες.

Ο 20χρονος ηθοποιός δεν είναι άγνωστος, καθώς είναι γιος του θρύλου της δεκαετίας του '80, του 61χρονου σήμερα Jon Bon Jovi, και της συζύγου του Dorothea Hurley.

Αλλά ενώ η οικογένεια Bon Jovi φαίνεται να είναι μία από τις πιο δεμένες στον χώρο του θεάματος, είχαν και αυτοί να αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες.

Ο μουσικός έχει αποκαλύψει στο παρελθόν τις δικές του μάχες με την ψυχική υγεία, ενώ η κόρη του Stephanie νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Καθώς η Millie και ο Jake ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την κοινή τους ζωή, η MailOnline έκανε μια αναδρομή στους αγώνες της διάσημης οικογένειας του νεαρού αρραβωνιαστικού της γνωστής ηθοποιού.

Ο Bon Jovi και η σύζυγός του Dorethea έχουν έναν από τους μακροβιότερους γάμους στο Χόλιγουντ, καθώς είναι παντρεμένοι εδώ και 34 χρόνια.

Ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στο Λας Βέγκας το 1989, μετά από εννέα χρόνια κοινής πορείας, και καλωσόρισαν στον κόσμο τέσσερα παιδιά: τη Stephanie, 30 ετών σήμερα, τον Jesse, 28 ετών, τον Jake, 20 ετών, και τον Romeo, 19 ετών.

Ο Jake Bongiovi με τη Millie Bobby Brown / Φωτογραφία: jakebongiovi / Instagram

Η Dorothea αποκάλυψε προηγουμένως ότι εκείνη και ο Jon προσπαθούσαν να κρατήσουν τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, λέγοντας στο αμερικάνικο PEOPLE: «Ποτέ δεν τραβάμε τα παιδιά σε διάφορα πράγματα. Ποτέ δεν έδειξα την τηλεόραση και δεν είπα "Να ο μπαμπάς!". Προσπαθούμε σκληρά να δώσουμε στα παιδιά μας μια φυσιολογική ζωή».

Το 2012, το μεγαλύτερο παιδί του Jon και της Dorethea, η Stephanie, που ήταν 19 ετών τότε, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο μετά από λήψη οπιοειδών.

Μιλώντας για τη δοκιμασία αυτή σε συνέντευξή του το 2013, ο διάσημος τραγουδιστής είπε στη Mirror: «Ήταν μια φρικτή στιγμή. Ήταν η χειρότερη στιγμή μου ως πατέρας. Σε καμία περίπτωση δεν έχωνε βελόνες στα χέρια της. Αλλά υπάρχουν πολλά συνθετικά πράγματα στον κόσμο και πολλοί πειρασμοί και πρόσβαση και πιέσεις που μόλις πριν από μια γενιά εσείς και εγώ δεν γνωρίζαμε...

Ο Jake με τους γονείς του και τα αδέρφια του, Stephanie και Jesse τον Νοέμβριου του 2013 / Φωτογραφία: Getty Images

»Αισθάνομαι ότι ήταν ένα τρομερά τραγικό μάθημα ζωής, αλλά ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα γιατί είναι σώα. Συνέβη και έφυγε. Γνωρίζω προσωπικά ανθρώπους των οποίων οι γιοι και οι κόρες ήταν πολύ, πολύ χειρότερα. Αυτή θα μπορούσε να είναι η Στέφανι».

Το 2016, ο Bon Jovi μίλησε για τη δική του μάχη για την ψυχική του υγεία, παραδεχόμενος ότι τα προηγούμενα τρία χρόνια ήταν «τα χειρότερα της ζωής του», αφού ο κιθαρίστας των Bon Jovi, Richie Sambora, εγκατέλειψε απότομα το συγκρότημα έπειτα από 30 χρόνια.

Η αποχώρησή του αιφνιδίασε τον μουσικό, και αυτό σε συνδυασμό με την επακόλουθη διαμάχη με τη δισκογραφική του εταιρεία, έκανε τον Jon να πιάσει πάτο.

Ο Jon Bon Jovi με την οικογένειά του σε παλαιότερη φωτογραφία / Φωτογραφία: Shutterstock

Ο ίδιος δήλωσε στη Mirror: «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, από την οποία δεν έχω ανακάμψει πλήρως ακόμα, αλλά η γυναίκα μου ήταν εκπληκτική. Χωρίς αυτήν, δεν είμαι σίγουρος πώς θα τα κατάφερνα».

Ο σταρ έχει επίσης αποκαλύψει στο παρελθόν ότι υπέστη νευρικό κλονισμό το 1991, αφού εξαντλήθηκε από την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ των Bon Jovi, «Slippery When Wet», και τις συνεχόμενες περιοδείες.

Την περίοδο που ζητούσε βοήθεια από έναν ψυχολόγο, σκέφτηκε να αυτοκτονήσει πηδώντας από ένα κινούμενο αυτοκίνητο.

«Δεν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ πλήρως, αλλά δεν ήταν όμορφο. Αλλά εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν παρόμοια με εκείνη την περίοδο εκ των υστέρων. Εκείνη την εποχή βρήκα την υποκριτική, η οποία μου έδωσε μια απελευθέρωση. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε απελευθέρωση, αλλά υπήρχαν εξίσου πολλές δυσκολίες».

Ποιος είναι ο Jon Bon Jovi

Ο ροκ σταρ Jon, το πλήρες όνομα του οποίου είναι John Francis Bongiovi Jr, έχει ασχοληθεί με την υποκριτική, αλλά είναι περισσότερο γνωστός ως ο ιδρυτής και frontman του συγκροτήματος Bon Jovi.

Δημιούργησε το συγκρότημα το 1983 μαζί με τους David Bryan, Tico Torres, Phil X και τον μπασίστα Hugh McDonald και στη συνέχεια κυκλοφόρησαν τον εντυπωσιακό αριθμό των 15 στούντιο άλμπουμ.

Ο Jon έκανε επίσης το σόλο ντεμπούτο του με το άλμπουμ «Blaze of Glory» το 1990 και είχε σειρά από μεγάλες επιτυχίες με το συγκρότημά του, όπως το «It's My Life» και το «Livin' On A Prayer».

Ο Jon Bon Jovi είναι ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της διεθνούς ροκ σκηνής / Φωτογραφία: Charles Sykes/Invision/AP

Η αγάπη του Jon Bon Jovi για τη σύζυγό του

Η σύζυγός του Dorothea εργάζεται ως δασκάλα καράτε στο Νιου Τζέρσεϊ και το ζευγάρι γνωρίστηκε όταν πήγαιναν μαζί σχολείο.

Παρά τις δυσκολίες της οικογένειας Bon Jovi, έχουν αποδειχθεί ότι είναι μια από τις πιο δεμένες της showbusiness, με τον Jon να έχει μιλήσει για το μακροχρόνιο ειδύλλιό του με την αγαπημένη του από το λύκειο σε συνέντευξή του το 2020.

«Έχοντας μεγαλώσει μαζί, έχουμε ωριμάσει και μαζί. Και πραγματικά συμπαθούμε ο ένας τον άλλον. Θέλουμε να κάνουμε παρέα», δήλωσε στο People.

Ο Jon Bon Jovi και η σύζυγός του Dorothea Hurley / Φωτογραφία: AP Photo/Craig Ruttle

«Με τράβηξε αμέσως από την πρώτη στιγμή που την είδα -και αυτό δεν άλλαξε ποτέ- πριν από 40 χρόνια. Απολαμβάνουμε ο ένας τον άλλον και ποτέ δεν πέσαμε στις παγίδες τού τι μπορεί να κάνει η διασημότητα. Το είδαμε αυτό να συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια σε ανθρώπους που ήταν κοντά μας και σε ανθρώπους που απλώς γνωρίζαμε».

Η οικογένεια έζησε στο Νιου Τζέρσεϊ για πολλά χρόνια, πριν μετακομίσει σε μια πολυτελή έπαυλη στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, μέχρι που πούλησαν το ακίνητο αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων τον Αύγουστο του 2020.

Η οικογένεια Bon Jovi / Φωτογραφία: Getty Images

Την ίδια ημέρα, αγόρασαν μια παραθαλάσσια έπαυλη στο Palm Beach έναντι 43 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής.

Ο Jon πιστεύεται ότι είναι μεγάλος θαυμαστής της περιοχής της Νότιας Φλόριντα και συχνά τον βλέπουν να περνάει χρόνο στο παραθαλάσσιο θέρετρο με φίλους, σύμφωνα με την Palm Beach Daily News.

Ο ίδιος και η σύζυγός του διευθύνουν επίσης το ίδρυμα Jon Bon Jovi Soul Foundation, το οποίο έχει ως στόχο να τερματίσει την πείνα και τους άστεγους μέσω των εστιατορίων Soul Kitchen και της τράπεζας τροφίμων pay-what-you-can.

Η ανακοίνωση του αρραβώνα

Η Millie και ο Jake αποκάλυψαν τον αρραβώνα τους στις 11 Απριλίου, γράφοντας στο Instagram: «Σε έχω αγαπήσει τρία καλοκαίρια τώρα, γλυκέ μου, τα θέλω όλα».

Δύο άλλες φωτογραφίες του ζευγαριού μοιράστηκε και ο 20χρονος Τζέικ Μπον Τζόβι, με τη λεζάντα: «Για πάντα».

Γιορτάζοντας τα χαρμόσυνα νέα, το ερωτευμένο ζευγάρι πήρε μέρος σε μια παραθαλάσσια φωτογράφιση -με τη Millie ντυμένη με ένα φόρεμα από βελονάκι, ενώ ο Jake φορούσε ένα κρεμ μπλουζάκι πόλο.

Jake Bongiovi και Millie Bobby Brown ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους / Φωτογραφία: jakebongiovi / Instagram

Η ανακοίνωση επιβεβαιώνει κάποιες εικασίες που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες εβδομάδες, αφού η ηθοποιός έδειξε το δαχτυλίδι σε πρόσφατη ανάρτηση.

Ποζάροντας πίσω από το τιμόνι ενός cabrio αυτοκινήτου σε μια φωτογραφία τον περασμένο μήνα, η Millie κοίταξε μακριά από την κάμερα και σήκωσε το χέρι της στον αέρα, δείχνοντας το εμφανές διαμαντένιο δαχτυλίδι στο δάχτυλό της.

Τον Αύγουστο, επίσης, είχε πυροδοτήσει φήμες, όταν εθεάθη να φοράει ένα χρυσό διαμαντένιο δαχτυλίδι κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου.