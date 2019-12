Η Σία Κοσιώνη άβαφη, αγκαλιά με τον γιο της [εικόνα]

View this post on Instagram

Μια μεγάλη, ζέστη αγκαλιά σε ένα μικρό χνουδωτό αρκουδάκι που μες στις γιορτές μας έδωσε ένα μεγάλο μάθημα αγάπης. Το ArGOODaki των @goodysburgerhouse, ο δικός μας Τέντι, χωράει φέτος στη δική του αγκαλιά όλα τα παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ, προσφέροντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών σίτισης και εκπαίδευσης στα έξι παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Του αξίζει. Χρόνια πολλά σε όλους! #ArGOODaki #GoodysBurgerHouse #sharelove