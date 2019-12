Look προς αντιγραφή: Η Σάσα Σταμάτη φόρεσε ένα εκπληκτικό φόρεμα με εφέ ντισκομπάλας με τον πιο σικάτο τρόπο [εικόνες]

Καθώς οι γιορτές πλησιάζουν, το θέμα «τι θα φορέσω στο ρεβεγιόν», απασχολεί όλο και περισσότερο. Οσα φοράνε γνωστά πρόσωπα σε πάρτι που γίνονται αυτή την εποχή με αφορμή τις γιορτές, αποτελούν έναν safe... μπούσουλα. Παράδειγμα, το φόρεμα που φόρεσε πρόσφατα η Σάσα Σταμάτη.

Την περασμένη Πέμπτη η Σάσα Σταμάτη βρέθηκε στο πάρτι που διοργάνωσε η επιτροπή Elpida Youth του Συλλόγου Ελπίδα, φυσικά για καλό σκοπό και ενόψει τον γιορτών. Και ήταν υπέρλαμπρη. Φόρεσε ένα φόρεμα με πολύ λάμψη, πολύ πολύ λάμψη, αλλά με τρόπο που έμοιαζε πραγματικά υπέροχο. Από μόνο του το ρούχο ήταν φίνο, ένα φόρεμα υψηλής ραπτικής με την υπογραφή της Σήλιας Κριθαριώτη.

Για το χριστουγεννιάτικο πάρτι της Elpida Youth, λοιπόν, η Σάσα Σταμάτη φόρεσε ένα μίνι φόρεμα σε άλφα γραμμή με εφέ κορσέ στο πάνω μέρος το οποίο κατέληγε σε ένα όμορφο off the shoulder τελείωμα. Οσο για τα χρώματα; Με μια λέξη γιορτινά. Τρεις nude-ασημί αποχρώσεις σε ένα ύφασμα με εφέ ντισκομπάλας και μαύρες λεπτομέρειες. Μια υπέροχη Haute Couture δημιουργία Celia Kritharioti. Ενα φόρεμα τα οποίο η Σάσα Σταμάτη είχε συνδυάσει άψογα με μαύρες πανύψηλες και over the knee μπότες Louboutin. Ενα επίσης ωραίο look προς αντιγραφή για τις ημέρες των γιορτών όπου τα καλέσματα, όπως και να το κάνουμε, πληθαίνουν.