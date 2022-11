Η Σάρον Στόουν φωτογραφίζεται αλά «Βασικό Ένστικτο» στα 64 της και εντυπωσιάζει - iefimerida.gr

Την εμβληματική σκηνή της ταινίας «Βασικό Ένστικτο» του σκηνοθέτη Πολ Βερχόφεν θύμισε η Σάρον Στόουν με νέα της φωτογράφιση.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε για περιοδικό την Παρασκευή και πόζαρε φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα, ένα καπέλο και μπότες, καθισμένη σε σκαμπό. Η φωτογράφιση θύμισε στους θαυμαστές της την κλασική σκηνή όπου έκανε σταυροπόδι ενώ μιλούσε σε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια ανάκρισης, στην ταινία «Βασικό Ένστικτο». Η σκηνή αυτή, της ταινίας του 1992, είναι μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.

Η σκηνή ήταν άκρως αμφιλεγόμενη εκείνη την εποχή. Η Σάρον Στόουν έχει περιγράψει στο παρελθόν τη σκηνή ως μια που της «είχε αλλάξει τη ζωή».

Στο παρελθόν, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός υποστήριξε ότι «ξεγελάστηκε» για να εκτεθεί στις κάμερες.

Στα απομνημονεύματά της The Beauty of Living Twice, η Στόουν περιέγραψε πώς χαστούκισε τον σκηνοθέτη της Πολ Βερχόφεν και αποχώρησε από προβολή του ερωτικού θρίλερ αφού ανακάλυψε ότι οι διαβεβαιώσεις του ότι δεν φαίνονταν τα γεννητικά της όργανα στην οθόνη ήταν ψέματα και ότι το το κοινό μπορούσε —όπως το έθεσε— «να δει μέχρι τη Νεμπράσκα».

Από την πλευρά του, ο Βερχόφεν απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της.