Η πτώση του Οίκου των Άσερ: Τι είναι αυτή η νέα σειρά τρόμου του Netflix που έχει ξετρελάνει τους τηλεθεατές - iefimerida.gr

Το Netflix εξέπληξε ευχάριστα τους θεατές με την νέα σειρά τρόμου «The Fall Of The House Of Usher» (Η πτώση του οίκου των Άσερ).

Οι θεατές εξέφρασαν διθυραμβικά σχόλια για τη σειρά θρίλερ που έγινε αμέσως δημοφιλής, από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε, στις 12 Οκτωβρίου.

Οι φανατικοί του τρόμου έχουν μάλιστα χαρακτηρίσει τη σειρά ως την καλύτερη από το «The Haunting of Hill House», που αποτελεί ένα κλασικό θρίλερ. Η σειρά βρίσκεται ήδη στο No. 4 του ελληνικού Top 10.

Η πλοκή της σειράς τρόμου του Netflix

«Η πτώση του οίκου των Άσερ» ακολουθεί την ιστορία δύο αδελφών, του Ρόντερικ και της Μάντελιν Άσερ που έχουν μετατρέψει μια φαρμακευτική εταιρεία σε μια αυτοκρατορία πλούτου, προνομίων και δύναμης.

Ωστόσο, σκοτεινά μυστικά αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια όταν οι κληρονόμοι της δυναστείας των Άσερ αρχίζουν να πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλον, οδηγώντας σε έναν αγώνα για επιβίωση.

«Για να εξασφαλίσουν την περιουσία - και το μέλλον τους - δύο αδίστακτα αδέρφια χτίζουν μια οικογενειακή δυναστεία που αρχίζει να καταρρέει όταν οι κληρονόμοι τους πεθαίνουν μυστηριωδώς, ένας προς έναν», αναφέρει η σύνοψη της σειράς.

«Η πτώση του οίκου των Άσερ» είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του διάσημου συγγραφέα γοτθικής φαντασίας Έντγκαρ Άλεν Πόε, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1839 και είναι δημιουργία του μετρ των σειρών horror Μάικ Φλάναγκαν.

Αν το όνομά του σας θυμίζει κάτι, πρόκειται για τον άνθρωπο πίσω από άλλες πετυχημένες μίνι σειρές τρόμου του Netflix: «The Haunting of Hill House», «The Haunting of Bly Manor», «Midnight Mass» και «The Midnight Club».

Η γκόθικ αισθητική του Πόε είναι διάχυτη, με τρομακτικές μάσκες, αίμα και μαύρη, μυστηριακή ατμόσφαιρα.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί του The Haunting of Hill House και του Bly Manor, Carla Gugino και Kate Siegel, ο πρωταγωνιστής του Thirteen Days, Bruce Greenwood και ο Zach Gilford.

Σπάει ρεκόρ η νέα σειρά τρόμου

Σε λιγότερο από μια μέρα από τη στιγμή που έκανε πρεμιέρα στο Netflix, η σειρά τρόμου έχει ήδη πετύχει μια εντυπωσιακή βαθμολογία στο Rotten Tomatoes με σκορ 93%, όπως και το «The Haunting Of Hill House».

Οι θαυμαστές αναφέρουν ότι η σειρά είναι η πρώτη εδώ και πολύ καιρό με την οποία έχουν κολλήσει και την βλέπουν μανιωδώς, με το ένα επεισόδιο πίσω από το άλλο.

Τα σχόλια στο Twitter είναι ενδεικτικά. Οι χρήστες αναφέρουν ότι έχουν ξετρελαθεί και κολλήσει με τη σειρά, κάνοντας binge-watching.

«Είναι τρελό, έχω πάθει κυριολεκτικά εμμονή», «Έριξε το Netflix», είναι μερικά από τα σχόλια.

