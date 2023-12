Η Ναταλία Γερμανού για την προσωπική της ζωή: Ήταν σαν σκυταλοδρομία, δεν μπορούσα να μείνω μόνη ούτε 5 μέρες - iefimerida.gr

Σε μια σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική της ζωή, αλλά και τον τρόπο που αντιμετώπιζε τα πράγματα στο παρελθόν, προχώρησε η Ναταλία Γερμανού σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Η γνωστή παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός και στιχουργός, μίλησε στην εκπομπή «Night Out» και περιέγραψε το ότι στο παρελθόν ήταν «ένας πολύ φοβισμένος άνθρωπος», ενώ αποκάλυψε και αν αυτό το διάστημα βρίσκεται σε σχέση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ναταλία Γερμανού: Ήταν σαν να με παραλάμβανε ο επόμενος σύντροφος από τον προηγούμενο

«Ήμουν ένας πολύ φοβισμένος άνθρωπος, ήμουν δειλή, δεν διεκδικούσα ούτε στο ελάχιστο τα πράγματα που ίσως να μου άξιζαν, μέχρι πριν κάποια χρόνια, που κάποια στιγμή ξαφνικά ξύπνησα ένα πρωί και είπα "ως εδώ". “Χαίρω πολύ μού λέει ο καινούργιος μου εαυτός”, που λέει και το τραγούδι. Δεν ξέρω τι έγινε, τι εσωτερικές ζυμώσεις συνέβησαν μέσα μου, αλλά άρχισα γενικά να διεκδικώ, στη δουλειά μου, στη ζωή μου, να πατάω πιο σταθερά στα πόδια μου, να αγαπάω περισσότερο τον εαυτό μου και να τον δέχομαι όπως είναι», ανέφερε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

«Στη Ναταλία πριν χρόνια θα της έλεγα “μη φοβάσαι, σταμάτα να φοβάσαι”. Είχα ατελείωτες ανασφάλειες, όχι ότι τώρα τις έχω ξεπεράσει όλες, ούτε κατά διάνοια, έχω αρκετές ακόμα. Αλλά φοβόμουν τα πάντα, φοβόμουν τη μοναξιά, φοβόμουν να μείνω χωρίς σχέση και χωρίς σύντροφο, ήμουν σαν τη μαϊμού που πηδάει από το ένα κλαδί και πιάνει το άλλο. Δηλαδή, με το που τελείωνε η μία σχέση, λες και ήταν έτοιμος ο επόμενος σύντροφος, ήταν σαν σκυταλοδρομία, σαν να με παραλάμβανε ο επόμενος σύντροφος από τον προηγούμενο. Δεν μπορούσα να μείνω μόνη μου ούτε 5 μέρες. Και ξαφνικά τώρα, το πιο φυσιολογικό πράγμα του κόσμου μού φαίνεται η ανεξαρτησία μου. Δεν την αποκαλώ καν μοναξιά. Είναι σπουδαίο πράγμα η ανεξαρτησία, υποτιμημένο και σπουδαίο», περιέγραψε η ίδια.

«Και η συντροφικότητα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Όταν βρεις τον άνθρωπο που θα χρειάζεται και αυτός αέρα να αναπνεύσει και του τον δίνεις και θα σου δίνει και αυτός το δικό σου οξυγόνο και θα ανταλλάσσεται οξυγόνο και αγάπη εναλλάξ, αυτό είναι το τέλειο», τόνισε η Ναταλία Γερμανού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, σχετικά με το αν αυτή την περίοδο έχει κάποια σχέση, η Ναταλία Γερμανού είπε ότι: «Όχι, δεν έχω σχέση τώρα. Free as a bird right now (σ.σ. Ελεύθερη σαν το πουλί αυτή τη στιγμή)».