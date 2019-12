Η Νάντια Μπουλέ σαν αγιοβασιλίτσα με μίνι! Το φόρεμά της και το to the point styling που έκανε [εικόνες]

Με γιορτινή διάθεση εμφανίστηκε η Νάντια Μπουλέ στην παρουσίαση των εκδηλώσεων της πρωτεύουσας για τα Χριστούγεννα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών.

Η ταλαντούχα ηθοποιός και παρουσιάστρια, επέλεξε ένα μίνι πλεχτό, κατακόκκινο cozy φόρεμα-το κατεξοχήν γιορτινό χρώμα- με μακριά μανίκια, ενώ από μέσα διακρίνεται λεπτομέρεια από λευκό πουκαμισο, με έναν μαύρο φιόγκο στον λαιμό.

Η Νάντια Μπουλέ, η οποία έχει κόψει πολύ κοντό καρέ τα μαλλιά της, ολοκλήρωσε το χριστουγεννιάτικο look της με μαύρες μπότες μέχρι το γόνατο και μία clutch bag σε μεταλλικό χρώμα.

Μια υπέροχη εμφάνιση στο κλίμα των γιορτών, μια to the point νεανική επιλογή για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Η Νάντια Μπουλέ σε χριστουγεννιάτικο κλίμα

Εντυπωσιακή η Νάντια Μπουλέ, μέσα στο κόκκινο knitted dress, θύμισε... αγιοβασιλίτσα.

Η Νάντια Μπουλέ

Από τις 7 Δεκεμβρίου και για έναν ολόκληρο μήνα, ο δήμος Αθηναίων μας καλεί να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα στην πιο λαμπερή Αθήνα που έγινε ποτέ, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που υπογράφουν ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Η Νάντια Μπουλέ θα παρουσιάσει εορταστική εκδήλωση στον Δήμο Αθηναίων

Στολίδια, λαμπιόνια, παιχνίδια, μαζί με μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων και δράσεων, γεμίζουν κάθε γωνιά της πόλης με φως, την πασπαλίζουν με χρυσόσκονη και φτιάχνουν τον πιο μαγικό προορισμό των φετινών γιορτών για όλες και όλους, μικρούς και μεγάλους, κατοίκους της πρωτεύουσας και επισκέπτες.

Άννα Ροκοφύλλου-Θέμης Γεωργαντάς-Νάντια Μπουλέ-Κωνσταντίνος Δέδες

Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα κορυφωθούν –όπως άλλωστε είναι αναμενόμενο- την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπου θα αποχαιρετήσουμε το 2019 και θα υποδεχτούμε με αισιοδοξία τη νέα χρονιά, με ένα εντυπωσιακό show στην πλατεία Συντάγματος, μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, και οικοδεσπότες της βραδιάς τον Θέμη Γεωργαντά και τη Νάντια Μπουλέ.

Θέμης Γεωργαντάς-Κώστας Μπακογιάννης-Νάντια Μπουλέ

Πολλή μουσική, κέφι, χορός, φώτα, πυροτεχνήματα και λάμψη συνθέτουν ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσουν λαμπερές παρουσίες της εγχώριας σκηνής: η Demy, η Ήβη Αδάμου, η Josephine και η χορευτική ομάδα Wolves. Το ρόλο των headliners αναλαμβάνουν οι ΜΕΛΙSSES, η πιο επιτυχημένη μπάντα της ελληνικής μουσικής, διάσημη για τις ζωντανές εμφανίζεις της, που μας υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε σίγουρα και μετά το 2020. Tο πάρτι όμως θα συνεχιστεί και μετά με ένα ξέφρενο dj set.

