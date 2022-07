Η Μπέσσυ Αργυράκη ποζάρει με το μπικίνι της [εικόνα] - iefimerida.gr

Τις διακοπές της στην Επίδαυρο απολαμβάνει η Μπέσσυ Αργυράκη.

Η τραγουδίστρια την χρονιά που μας πέρασε συμμετείχε στο «Dancing with the Stars», όπου κατάφερε να κερδίσει το κοινό με τις χορευτικές της ικανότητες. Πλέον η Μπέσσυ Αργυράκη χαλαρώνει και απολαμβάνει χαλαρές στιγμές με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σχετικά με τη συμμετοχή της στο «Dancing with the stars» η Μπέσσυ Αργυράκη είχε αποκαλύψει: «Όταν ξεκίνησα στο Dancing with the stars δεν περίμενα να είναι κάτι που θα με ξετρελάνει, δεν περίμενα ότι θα μου άνοιγε μια πόρτα στο φως και θα με κάνει να νιώσω μικρότερη. Ήταν παρακινδυνευμένο και για την ηλικία μου και για τα κιλά μου. Φαντάσου, ο άνδρας μου όταν το έμαθε μου είπε “Πού πας ρε Καραμήτρο” που είναι και γιατρός και που ο ίδιος μου έβγαλε και το καπέλο στο τέλος».

Μαλιστα ανέφερε πως μετά το Dancing With the Stars η ίδια έχασε 10 ολόκληρα κιλά. «Η σχέση μας δεν χρειαζόταν να ανανεωθεί, ήταν ούτως ή άλλως σε μία καλή φάση και παραμένει. Απλά μου λέει ότι έχω χάσει κιλά. Έχω χάσει 10 κιλά».

Tώρα ανανεωμένη και με μαύρο μπικίνι η Μπέσσυ Αργυράκη ποζάρει με φόντο την παραλία ενθουσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους. «Καλοκαιράκι σ"αγαπώ!!», έγραψε η Μπέσυ Αργυράκη στην ανάρτησή της.

Δείτε την Μπέσσυ Αργυράκη με μαγιό: