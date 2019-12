Η Μαρίνα Πατούλη ποζάρει πάνω σε μηχανή με κατακόκκινο σακάκι με παγιέτες [εικόνα]

Μια ιδιαίτερα δυναμική φωτογραφία ανέβασε στα social media, η Μαρίνα Πατούλη.

Συγκεκριμένα, η σύζυγος του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία τη βλέπουμε να ποζάρει πάνω σε μηχανή μεγάλου κυβισμού, φορώντας κατακόκκινο σακάκι με παγιέτες και ψηλοτάκουνες μαύρες μπότες, που φτάνουν μέχρι το γόνατο.

Δείτε τη φωτογραφία που ανέβασε η Μαρίνα Πατούλη:

«Change your thoughts and you change your world!! Καλό μήνα!» έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η κ. Πατούλη, που σημαίνει «άλλαξε τις σκέψεις σου και με αυτό αλλάζεις τον κόσμο σου».

Η φωτογραφία με την εντυπωσιακή «μηχανόβια» κ. Πατούλη, έκανε αίσθηση και οι διαδικτυακοί της φίλοι, έσπευσαν να της γράψουν κολακευτικά σχόλια.

«Φωτιά» στα κόκκινα η Μαρίνα Πατούλη, η οποία ποζάρει πάνω σε μια μηχανή / Φωτογραφία: marina_patoulis /Instagram

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρίνα Πατούλη κλέβει τις εντυπώσεις με τη λαμπερή της εμφάνιση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η εμφάνιση με ροζ φόρεμα στην τελετή ορκωμοσίας του δήμου Αμαρουσίου, όπου τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα, καθώς και το γοργονέ φόρεμα που επέλεξε να φορέσει πριν από λίγο καιρό, στο Ηρώδειο.