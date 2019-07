Η Μαντώ Γαστεράτου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της - Το όνομα που θα δώσει στο μωρό [εικόνα&βίντεο]

View this post on Instagram

Σας ευχαριστώ τοοοοοσο πολύ όλους μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές σας! Βλέπω στα μηνύματα σας με πόση χαρά και αγάπη μου στέλνετε τις ευχές σας και κλαίω από χαρά και όχι δεν είναι από τις ορμόνες που έχουν αυξηθεί, είναι από την ευγνωμοσύνη που νιώθω για την αγάπη που μου δείχνετε! Κορίτσια μου γλυκά, αγάπες μου, ειδικά εσάς θέλω να σας πάρω όλες μια τεράστια αγκαλια, είστε μοναδικές να το ξέρετε! Πόσο τέλειο είναι να βλέπεις την κοιλίτσα σου στον καθρέπτη να μεγαλώνει και για πρώτη φορά να θες να γίνει τεράστια και φουσκωτη αντί να την ρουφάς και να παραπονιέσαι για τα δύο τρία κιλακια που μπορεί να έχεις πάρει! 👼🙏💎🍼♥️☀️🔆 #happy #blessed