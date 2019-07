Η Κλέλια Παναταζή αποκάλυψε πως είναι έγκυος - Τα τρυφερά μηνύματα που δέχθηκε [εικόνες]

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Κλέλια Πανταζή, αφού σε λίγους μήνες θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον πολυαγαπημένο της σύζυγο, Λευτέρη Τσάκαλο.

Την χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ολυμπιονίκης στη ρυθμική γυμναστική μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε μία φωτογραφία που ανέβασε μαζί με τον σύζυγό της πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε πως είναι έγκυος, ενώ στη λεζάντα έγραψε: «Ένα χρόνο παντρεμένοι και σε λίγους μήνες θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το καλύτερο δώρο..!!!

Σ’ ευχαριστώ για ό,τι ζούμε best husband in the world!!! Σ’ αγαπάω...».

Το δημόσιο «ευχαριστώ» της Κλέλιας Πανταζή για τις ευχές που δέχθηκε

Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα η Κλέλια Πανταζή θέλησε να ευχαριστήσει όλους τους διαδικτυακούς της φίλους, για τα τρυφερά μηνύματα που δέχθηκε. Στη φωτογραφία που ανέβασε έγραψε χαρακτηριστικά: «Κοιτάζω το μέλλον μόνο με αισιοδοξία και ανυπομονώ για όλα τα καινούργια, εύκολα και δύσκολα που θα μου φέρει..!! Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου, για όλες τις ευχές και την αγάπη που μου στείλατε!! Εδώ θα είμαστε.. να μοιραζόμαστε τις νέες εμπειρίες μαζί, να με συμβουλεύετε και να με στηρίζετε ως μανούλα από εδώ και πέρα…».