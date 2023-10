Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι αντιμετωπίζει ακμή στα 42 της -«Οι περισσότεροι θα σοκάρονταν εάν την έβλεπαν» - iefimerida.gr

Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ένα μυστικό για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο δέρμα της σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε.

Η 42χρονη τηλεπερσόνα μίλησε για τη «μάχη» που δίνει με την ακμή των ενηλίκων και είπε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το προσέχουν επειδή την κρατά «πολύ καλά κρυμμένη κάτω από το μακιγιάζ». «Θα σοκάρονταν αν την έβλεπαν», πρόσθεσε.

«Έχω φουλ ακμή, σαν ολόκληρες κρίσεις», αποκάλυψε η εκατομμυριούχος επιχειρηματίας, η οποία πρόσφατα παραδέχτηκε ότι «παλεύει» ως ανύπαντρη μητέρα μετά το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ.

Για να αντιμετωπίσει την ακμή της, είπε ότι άρχισε να πειραματίζεται με διαφορετικά προϊόντα και ακόμη και να ενσωματώνει συστατικά που της αρέσουν στην πολυτελή μάρκα περιποίησης της επιδερμίδας της, SKKN by Kim.

Η ιδρύτρια της SKIMS είπε ότι αυτή η εμπειρία ήταν κάτι που «δεν πίστευε ποτέ ότι θα ζούσα στα 40 μου».

Η Κιμ Καρντάσιαν με σημάδια στο πρόσωπό της από την ακμή και τη ψωρίαση

Η σταρ του ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians» αποκάλυψε επίσης ότι το δέρμα της έγινε πιο ευαίσθητο με τα χρόνια και εργάστηκε πολύ σκληρά για να εντοπίσει την αιτία της ακμής της.

«Πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ λάδια εάν έχω ακμή;», σκέφτηκε. «Έπειτα, συνειδητοποίησα ότι, όχι, το να σταματήσω να χρησιμοποιώ λάδι δεν θα βοηθήσει» και θυμήθηκε το να προσπαθεί να βρει τα προϊόντα που λειτουργούν για τον τύπο του δέρματός της.

«Θα μπορούσε να είναι ορμονικό ή μια αλλαγή στα συμπληρώματα», είπε επίσης. «Κάθε φορά που αλλάζω τον τρόπο που τρώω ή δοκιμάζω διαφορετικά τρόφιμα, υποθέτω ότι το δέρμα μου έχει γίνει πολύ ευαίσθητο», πρόσθεσε.

«Ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να δοκιμάζω νέα προϊόντα και να καταλαβαίνω τι λειτουργεί στα διαφορετικά δέρματα και ποτέ δεν πίστευα ότι θα είχα τέτοια εμπειρία στα 40 μου», τόνισε για την ακμή της.

Η μάχη της Καρντάσιαν με την ψωρίαση

Εκτός από την ακμή των ενηλίκων, η Κιμ Καρντάσιαν παλεύει και με τη χρόνια ψωρίαση - κάτι για το οποίο έχει μιλήσει στο παρελθόν.

Σχετικά με την απογοητευτική διαδικασία της αναζήτησης μιας λύσης για την απομάκρυνση των χρόνιων εξανθημάτων, είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζει γιατί της συμβαίνει και ότι «είχε εγκαταλείψει κάπως την προσπάθεια να το καταλάβει».

«Είμαι ακόμα πολύ μπερδεμένη με την ψωρίασή μου και με το τι την προκαλεί», εξήγησε. «Μερικές φορές είμαι εντελώς αγχωμένη και εντελώς ξεκάθαρη με την ψωρίασή μου», συνέχισε.

«Μερικές φορές είμαι ζεν όσο μπορώ, χωρίς να νοιάζομαι και η ψωρίασή μου θα ξεσπάσει εντελώς», πρόσθεσε. «Λένε ότι πρέπει να είναι το αντίθετο. Έχω σταματήσει να προσπαθώ να το καταλάβω».

