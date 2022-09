Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ, η μεγαλύτερη συγκέντρωση ηγετών στον κόσμο -Ποιοι θα πάνε, δρακόντεια μέτρα - iefimerida.gr

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα πλέον για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ και παγκόσμιοι ηγέτες καταφθάνουν στο Λονδίνο, που θυμίζει ήδη φρούριο.

Η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ στην οποία θα παραβρεθούν εκατοντάδες υψηλοί καλεσμένοι, θεωρείται ότι θα είναι μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ξένων ηγετών εδώ και δεκαετίες.

Oι ανακοινώσεις που έχουν γίνει, είτε από το Λονδίνο, είτε από τα γραφεία των ηγετών ανά τον κόσμο, σκιαγραφούν μια τελετή με ρεκόρ καλεσμένων VIP.

Σύμφωνα με το ΝΒC περίπου 500 ξένοι αξιωματούχοι αναμένεται να παραστούν στην τελετή στο Αββαείο του Ουέστμινστερ.

Η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ βρίσκεται στο παλάτι του Ουέστμινστερ όπου συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα. Το βράδυ του Σαββάτου έγινε μάλιστα η τελευταία τελετή των πριγκίπων, με τα 8 εγγόνια της να στέκονται περιμετρικά του φερέτρου. Τη Δευτέρα το πρωί, η σορός της θα μεταφερθεί στο Αββαείο του Ουέστμινστερ για την επίσημη τελετή της κηδείας, όπου θα παραστούν οι ξένοι ηγέτες. Στη συνέχεια θα γίνει μια δεύτερη τελετή-κηδεία στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο Γουίνδσορ, όπου θα παραστούν 800 άτομα και στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος η ταφή, παρουσία της στενής βασιλικής οικογένειας.

Δεξιώσεις στο Μπάκιγχαμ για τους ηγέτες που καταφθάνουν στο Λονδίνο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Στο Λονδίνο βρίσκονται ήδη οι ηγέτες των χωρών της Κοινοπολιτείας, τους οποίους μάλιστα υποδέχθηκαν το Σάββατο στο Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος με την Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον.

Το κατώφλι του παλατιού πέρασαν ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας κ. Αλμπανέζε, ο πρωθυπουργός της νήσου Μπαχάμες Φίλιπ Ντέιβις, ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Αντριου Χόλνες και η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας κυρία Αρντερν.

Η κυρία Άρντερν μάλιστα, μετέβη την Παρασκευή στο Westminster Hall όπου βρίσκεται προς λαϊκό προσκύνημα η σορός της βασίλισσας Ελισάβετ.

Το ίδιο έκανε και ο Αυστραλός πρωθυπουργός λίγη ώρα αργότερα.

Πολλοί ηγέτες κατευθύνθηκαν στο Lancaster House για να υπογράψουν ένα βιβλίο συλλυπητηρίων για τη βασίλισσα.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Gaston Browne, πρωθυπουργός της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, ο κ. Τριντό και η σύζυγός του Σοφι, όπως και ο κ. Αλμπανέζε.

Στο Λονδίνο ο Τζο Μπάιντεν, η εξαίρεση που του έκαναν

Στο Λονδίνο αναμένονται και ο Τζο Μπάιντεν, με την σύζυγό του Τζιλ οι οποίοι έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους τους προς τη Βρετανία.

Πιστεύεται ότι θα γίνει ο πρώτος ηγέτης των ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια που θα παραστεί σε βρετανική κρατική κηδεία.

Κανένας ηγέτης των ΗΠΑ δεν πιστεύεται ότι ήταν παρών στις κηδείες του σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ, του Γεωργίου ΣΤ', του Γεωργίου Ε', του Εδουάρδου Ζ' ή της βασίλισσας Βικτωρίας - αντί γι' αυτούς είχαν σταλεί εκπρόσωποί τους, σημειώνει η The Sun.

Το γεγονός ότι ο Μπάιντεν αποφάσισε να παραβρεθεί προσωπικά στην κηδεία, συνιστά, κατά τη μετάφραση της SUN, μια ένδειξη του βαθύτατου σεβασμού των ΗΠΑ προς την βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία είχε συναντήσει 13 από τους τελευταίους 14 προέδρους των ΗΠΑ από τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και μετά (ο μόνος με τον οποίο δεν είχε συναντηθεί ήταν ο Λίντον Τζόνσον).

Οι ξένοι ηγέτες κλήθηκαν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο με εμπορικές πτήσεις και τους είπαν ότι θα μεταφερθούν στην κηδεία με συνοδευόμενα λεωφορεία λόγω των αυστηρών μέτρων ασφαλείας και των οδικών περιορισμών.

Ωστόσο, ο Μπάιντεν πρόκειται να φτάσει με το Air Force One και θα του επιτραπεί να μεταβεί στην αλεξίσφαιρη προεδρική λιμουζίνα βάρους 6.800 κιλών, με το παρατσούκλι "The Beast", στην κηδεία στο Αβαείο του Ουέστμινστερ για λόγους ασφαλείας. Το "The Beast" θα μεταφερθεί με ξεχωριστό στρατιωτικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου.

Αναμένεται ότι μετά την προσγείωσή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Μπάιντεν θα μεταβεί στην επίσημη κατοικία του Αμερικανού πρέσβη, το Winfield House, στο Regent's Park του Λονδίνου, με ελικόπτερο που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα ευρωπαϊκά του ταξίδια.

Πληροφορέις της Post αναφέρουν ότι ο πρόεδρος θα φρουρείται από εκατοντάδες πράκτορες ασφαλείας, με 100 μόνο να επικεντρώνονται στη φύλαξη του ελικοπτέρου, το οποίο ονομάζεται «Marine One» όταν ο Μπάιντεν θα βρίσκεται στο ελικόπτερο.

Πηγές της αμερικανικής πρεσβείας δήλωσαν αυτή την εβδομάδα ότι ο Μπάιντεν θα ταξιδέψει με τη «συνήθη ομάδα ασφαλείας του», η οποία αποτελείται από περίπου 400 αξιωματικούς των Μυστικών Υπηρεσιών και θα τον καταστήσει το πιο καλά φυλασσόμενο πρόσωπο στην κρατική κηδεία τη Δευτέρα.

Ο κ. Μπάιντεν αναμένεται να προσγειωθεί με το Air Force One στο Στάνστεντ και θα μεταφερθεί με ελικόπτερο στην κατοικία του πρέσβη των ΗΠΑ στο Λονδίνο.

Το Λονδίνο παρείχε στο ζεύγος Μπαίντεν και την εξής εξαίρεση, τους επέτρεψε να μεταβούν στο Αββαείο του Γουέστμινστερ το πρωί της Δευτέρας με το δικό τους αυτοκίνητο, την προεδρική λιμουζίνα, το περίφημο The Beast.

Τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο όπου αναμένεται ο Μπάιντεν είναι τεράστια με κάποιον που αντίκρισε την τεράστια φρουρά του Αμερικανού προέδρου να γράφει στο Twitter: «Είτε ο Τζο Μπάιντεν έρχεται στο Στάνστεντ είτε γυρίζεται η συνέχεια του Men In Black».

Μεταξύ αυτών που αναμένεται επίσης να μεταβούν με ιδιωτικές αυτοκινητοπομπές στο Αββαείο του Γουέσμινστερ τη Δευτέρα, για λόγους ασφαλείας είναι και ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ.

Αλλά οι περισσότεροι παρευρισκόμενοι θα μεταβούν στην εκκλησία με έναν στόλο πολυτελών mini bus.

Η ηγεσία της ΕΕ και ο Στόλτενμπεργκ στην κηδεία

Μεταξύ των εθνικών ηγετών στην Ευρώπη που έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Την Πέμπτη, έγραψε σε ένα tweet ότι ο δεσμός μεταξύ της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου είναι "άρρηκτος". Στην κηδεία θα παραστεί οι πρόεδροι των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης και η ηγεσία της ΕΕ, τόσο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όσο και ο Σαρλ Μισέλ. Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον σύντροφό της. Στην κηδεία θα παραστεί επίσης ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

Μέλη βασιλικών οικογενειών από όλη την Ευρώπη επιβεβαίωσαν ότι θα παραστούν επίσης στην κηδεία, συμπεριλαμβανομένων του βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ' και της βασίλισσας Λετίτσια, καθώς και του προηγούμενου ισπανικού βασιλιά και της βασίλισσας, Χουάν Κάρλος και Σοφία. Η βασίλισσα της Δανίας Μαργκρέτε Β΄ και ο διάδοχός της, ο διάδοχος του θρόνου Φρέντερικ, θα παραστούν επίσης.

Και μέλη βασιλικών οικογενειών από την Ευρώπη στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Οι βασιλικοί οίκοι από τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τις Κάτω Χώρες και το Βέλγιο επιβεβαίωσαν ότι θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο για την κηδεία, σύμφωνα με το Reuters. Στους μονάρχες που θα παραστούν από χώρες εκτός Ευρώπης περιλαμβάνονται ο αυτοκράτορας της Ιαπωνίας Ναρουχίτο και η αυτοκράτειρα Μασάκο.

Ο αυτοκράτορας Ναρουχίτο και η σύζυγός του, Μασάκο, συνήθως δεν θα παρευρίσκονταν στην κηδεία οποιουδήποτε άλλου προσώπου εκτός από τους ίδιους τους γονείς τους.

Αλλά το ταξίδι του, το πρώτο του από τότε που ανέλαβε τον θρόνο των Χρυσανθέμων το 2019, θεωρείται ως ένα ακόμη σημάδι του παγκόσμιου σεβασμού προς την Ελισάβετ Β'.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επιβεβαίωσε χθες ότι ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεν θα παραστεί, αλλά ο αντιπρόεδρος Γουάνγκ Κισάν θα πετάξει.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Λονδίνο για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο αναπληρωτής υποδιοικητής της αστυνομίας Στιούαρτ Κάντι πρόσθεσε σε ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης την Παρασκευή ότι η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου συμμετέχει στη μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ.

Το guest list της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ

Το Reuters δημοσίευσε σήμερα την τελευταία του λίστα, με ορισμένους από τους ηγέτες που αναμένετια να παραβρεθούν στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι ηγέτες από την αμερικανική ήπειρο

Joe Biden και Jill Biden, πρόεδρος και πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών

Justin Trudeau, πρωθυπουργός του Καναδά

Jair Bolsonaro, πρόεδρος της Βραζιλίας

Paula-Mae Weekes, Πρόεδρος του Τρινιντάντ και Τομπάγκο

Sandra Mason, Πρόεδρος των Μπαρμπέιντος

Άντριου Χόλνες, πρωθυπουργός της Τζαμάικα

Floyla Tzalam, γενική κυβερνήτης του Μπελίζ

Susan Dougan, γενική κυβερνήτης του Αγίου Βικεντίου και των Γρεναδίνων

Οι ηγέτες από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

Εμμανουέλ Μακρόν, Πρόεδρος της Γαλλίας

Frank-Walter Steinmeier, Πρόεδρος της Γερμανίας

Sergio Mattarella, Πρόεδρος της Ιταλίας

Michael D. Higgins, Πρόεδρος της Ιρλανδίας

Micheál Martin, Taoiseach (πρωθυπουργός) της Ιρλανδίας

Marcelo Rebelo de Sousa, Πρόεδρος της Πορτογαλίας

Alexander Van der Bellen, Πρόεδρος της Αυστρίας

Katalin Novak, Πρόεδρος της Ουγγαρίας

Andrzej Duda, Πρόεδρος της Πολωνίας

Egils Levits, Πρόεδρος της Λετονίας

Gitanas Nauseda, Πρόεδρος της Λιθουανίας

Sauli Niinisto, Πρόεδρος της Φινλανδίας

Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Πρόεδρος της Ελλάδας

George Vella, Πρόεδρος της Μάλτας

Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Κύπρου

Charles Michel, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Isaac Herzog, Πρόεδρος του Ισραήλ

Mohammad Shtayyeh, Παλαιστίνιος πρωθυπουργός

Jens Stoltenberg, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ

Οι ηγέτες χωρών της Αφρικής

Cyril Ramaphosa, Πρόεδρος της Νότιας Αφρικής

Yemi Osinbajo, Αντιπρόεδρος της Νιγηρίας

Nana Akufo-Addo, Πρόεδρος της Γκάνας

Ali Bongo, Πρόεδρος της Γκαμπόν

Οι ηγέτες χωρών της Ασίας

Droupadi Murmu, Πρόεδρος της Ινδίας

Wang Qishan, αντιπρόεδρος της Κίνας

Ranil Wickremesinghe, Πρόεδρος της Σρι Λάνκα

Sheikh Hasina, πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές

Jacinda Ardern, πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας

Anthony Albanese, πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Yoon Suk-yeol, Πρόεδρος της Νότιας Κορέας

Οι χώρες που δεν προσκλήθηκαν

Ρωσία

Μιανμάρ

Λευκορωσία

Συρία

Βενεζουέλα

Αφγανιστάν

Τα μέλη βασιλικών οικογενειών που θα παραβρεθούν στην κηδεία της Ελισάβετ

Ο αυτοκράτορας Naruhito και η αυτοκράτειρα Masako της Ιαπωνίας

Ο βασιλιάς Βίλεμ-Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μαξίμα της Ολλανδίας

Βασιλιάς Φελίπε ΣΤ' και Βασίλισσα Λετίτσια της Ισπανίας

Χουάν Κάρλος, πρώην βασιλιάς της Ισπανίας

Ο βασιλιάς Φίλιππος και η βασίλισσα Ματθίλδη του Βελγίου

Η βασίλισσα Μαργκρέτε Β΄ της Δανίας, ο πρίγκιπας διάδοχος Φρέντερικ και η πριγκίπισσα διάδοχος Μαρία

Ο βασιλιάς Καρλ ΙΣΤ' Γκούσταφ και η βασίλισσα Σίλβια της Σουηδίας

Βασιλιάς Χάραλντ Ε' και Βασίλισσα Σόνια της Νορβηγίας

Βασιλιάς του Μπουτάν, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

Σουλτάνος του Μπρουνέι, Hassanal Bolkiah

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα

Πρίγκιπας διάδοχος του Κουβέιτ, σεΐχης Meshal al-Ahmad al-Sabah

Βασιλιάς του Λεσότο, Letsie III

Ο κληρονομικός πρίγκιπας Alois του Λιχτενστάιν

Μεγάλος Δούκας του Λουξεμβούργου Henri

Σουλτάνος Αμπντουλάχ του Παχάνγκ της Μαλαισίας

Πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος ΙΙ

Πρίγκιπας διάδοχος του Μαρόκου, Μουλάι Χασάν

Σουλτάνος του Ομάν, Haitham bin Tariq al-Said

Εμίρης του Κατάρ, Σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι

Βασιλιάς της Τόνγκα, Tupou VI

Βίντεο από τις αφίξεις κάποιων εκ των ηγετών στο Λονδίνο