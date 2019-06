Η Κέιτι Πέρι ντύθηκε... μπέργκερ και τα βρήκε με την άσπονδη εχθρό της, Τέιλορ Σουίφτ

Μια κόντρα που κρατάει χρόνια βάζουν στην άκρη οι τραγουδίστριες Κέιτι Πέρι και Τέιλορ Σουίφτ με κοινή τους εμφάνιση σε βίντεο κλιπ της τελευταίας.

Με ένα πολύχρωμο βίντεο κλιπ, η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε το τραγούδι της You Need To Calm Down ως έναν ύμνο στην διαφορετικότητα και στα πλαίσια του μήνα Pride, με τις πορείες υπερηφάνειας να γιορτάζουν φέτος 50 χρόνια από τα γεγονότα στο Στόουνγουολ στη Νέα Υόρκη. Ενα βίντεο κλιπ το οποίο περιελάμβανε ένα λαμπερό καστ γκεστ σταρ μεταξύ των οποίων η Ελεν Ντετζένερις, ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Ανταμ Λαμπέρτ.

Εκείνη όμως που τράβηξε τα βλέμματα των θαυμαστών δεν είναι άλλη από την Κέιτι Πέρι. Η τραγουδίστρια ντύθηκε μπέργκερ και πλησίασε την Τέιλορ Σουίφτ, πατάτες τηγανητές εκείνη, που την αγκάλιασε ζεστά.

Το βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε μόλις τη Δευτέρα και σε λίγες ώρες ξεπέρασε τις 600.000 θεάσεις, αποδεικνύοντας πως η Τέιλορ Σουίφτ βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της καριέρας της.

Η κόντρα Σουίφτ - Πέρι

Το 2014 η Τέιλορ Σουίφτ είχε βγει δημόσια να καταγγείλει την Κέιτι Πέρι, για την οποία δήλωνε: «Επί χρόνια δεν ήμουν ποτέ σίγουρα αν ήμαστε φίλες ή όχι». Στη συνέχεια υποστήριξε πως η Πέρι προσπάθησε να σαμποτάρει την περιοδεία της, επιχειρώντας να «κλέψει» χορευτές της λίγο πριν ξεκινήσει το τουρ.

«Προσπάθησε να προσλάβει κάποιους ανθρώπους κάτω από τη μύτη μου... δεν νομίζω πως θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα αν δεν ήταν τόσο ανταγωνιστική» έλεγε τότε η Τέιλος Σουίφτ. Μάλιστα τότε είχε κυκλοφορήσει το κομμάτι Bad Blood στο οποίο φαίνεται πως αναφερόταν με δηκτικό τρόπο στην Κέιτι Πέρι. Η αντιπαράθεση ανάμεσά τους έμοιαζε απόλυτα λογική, αφού Κέιτι Πέρι και Τέιλορ Σουίφτ ανακηρύσσονταν οι πιο ακριβοπληρωμένες τραγουδίστριες στην Αμερική το 2018.

Η 34χρονη Πέρι σήκωσε τότε το γάντι και απάντησε με το τραγούδι Swish Swish. Ωστόσο, αργότερα σε δηλώσεις της είχε υποστηρίξει πως ήταν έτοιμη να αφήσει τη βεντέτα πίσω της. Πριν από μερικές ημέρες πόσταρε στο instagram ένα πιάτο με μπισκότα που όπως έγραφε της είχε κάνει δώρο η Τέιλορ Σουίφτ. Στο γείσο του πιάτο αναγραφόταν «επιτέλους ειρήνη».