Η Κάτια Ταραμπάνκο έγινε ξανθιά -Η μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της και το νέο επαγγελματικό της βήμα - iefimerida.gr

New season, new me. Αυτό φαίνεται να ισχύει για την Κάτια Ταραμπάνκο που το φθινόπωρο τη βρίσκει με νέο look.

To γνωστό μοντέλο βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Annual FashionTV World’s Excellence Gala για να γιορτάσει τα 25 χρόνια παρουσίας του στην βιομηχανία της μόδας και εντυπωσίασε τους πάντες με τη μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση.

Πιο συγκεκριμένα, η ίδια έκοψε τα μαλλιά της και έγινε ξανθιά.

«Είναι κοντά στα δυο χρόνια που παρακαλάω τον μάνατζέρ μου να αλλάξω τα μαλλιά μου. Πήγα στο Παρίσι σε ένα καταπληκτικό fashion hair show που συμμετείχα και τα κόψαμε. Στη ζωή μου έχω αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Τώρα είμαι μόνη μου. Ετοιμάζω κάτι τηλεοπτικό. Δεν είναι μόνο ένα» είπε η Κάτια Ταραμπάνκο στα τηλεοπτικά συνεργεία.

Οταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν το μοντέλο απάντησε χιουμοριστικά «Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί η μαμά μου έχει πεθάνει να με ξεματιάζει. Στο alert την έχω στο τηλέφωνο».

Δείτε την ανανεωμένη Κάτια Ταραμπάνκο: