Η Κατερίνα Παναγοπούλου αποκάλυψε όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες, στο δελτίο του Mega [βίντεο] - iefimerida.gr

Όσα συμβαίνουν στο περιθώριο των δελτίων ειδήσεων, όταν οι κάμερες δε «γράφουν», θέλησε να αποκαλύψει η παρουσιάστρια του Mega, Κατερίνα Παναγοπούλου, μέσα από ανάρτηση που κοινοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Στο βιντεάκι που ανήρτησε η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Mega εμφανίζεται λίγο πριν κάνει την αποφώνησή της για το φινάλε, να βάζει στο κινητό μια… ασυνήθιστη μουσική για δελτίο ειδήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των System of a Down, heavy metal συγκροτήματος, από τα μέσα του ΄90 και μετά, το Aerials.

Η ίδια ακούγεται στο βιντεάκι να σχολιάσει ενθουσιασμένη για το κομμάτι: «System of a down ρε φίλε που το άκουσες εκεί κάτω; Προσπαθώ να το κάνω ringtone ρε παιδιά. Να το βάλω;… Πάμε!…Να κάνω αποφωνηση με System of a Down;»

Αμέσως μετά βέβαια ήρθε η επιστροφή στην κανονικότητα με το γνωστό μουσικό σήμα του δελτίου ειδήσεων του Mega, και την Κατερίνα Παναγοπούλου να κάνει κανονικά την αποφώνησή της.

«Όσα συμβαίνουν backstage πριν την αποφώνηση.. με System Of A Down- γιατί είμαστε το πιο ροκ δελτίο Μια νότα άκουσαν κ αμέσως κατάλαβαν!

Θα είμαστε ξανά μαζί στο κεντρικό δελτίο του MEGA την Κυριακή του Πάσχα διότι έχουμε δεύτερο γύρο γαλλικών εκλογών! Καλή Ανάσταση, να περάσετε υπέροχα, να κοιμάστε κάθε βράδυ με το πιο πλατύ χαμόγελο και.. ψυχραιμία! «life is a waterfall We're one in the river and one again after the fall», έγραψε στο σχόλιό της.

