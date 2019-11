Η Κάιλι Τζένερ γίνεται ακόμη πιο πλούσια -Η συμφωνία που θα της αποφέρει 600 εκατ. δολάρια

Η Κάιλι Τζένερ μπορεί να είναι η μικρότερη της οικογένειας των Καρντάσιαν, αλλά είναι η πιο επικερδής. Και τώρα, χάρη στη συμφωνία της με την Coty, θα γίνει κατά 600 εκατ. δολάρια πιο πλούσια.

Τόσα δίνει ο κολοσσός για να αποκτήσει την εταιρεία που είχε δημιουργήσει η Κάιλι Τζένερ το 2015, όταν ήταν ακόμη έφηβη. Είχε ξεκινήσει μόνο με κραγιόν, αλλά πλέον η Kylie Beauty έχει βγάλει στην αγορά πολλά είδη προϊόντων μακιγιάζ. Η Coty θα αποκτήσει το 51% της εταιρείας αλλά η Κάιλι Τζένερ, πέρα από το 49%, θα είναι επικεφαλής τόσο στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όσο και για τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ, ιδιαίτερα στα social media. Κάτι απόλυτα λογικό, αν αναλογιστεί κανείς πως έχει 270 εκατ. followers.

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες μεγάλες εταιρείες καλλυντικών εξαγοράζουν μικρότερα brand, που έχουν απήχηση σε νεαρότερες ηλικίες, σημειώνει το Bloomberg, κάνοντας αναφορά στην πώληση του πλειοψηφικού μεριδίου της Kylie Beauty. Εξάλλου, η Este Lauder έδωσε 1,1 δισ. δολάρια τη Δευτέρα, για να αποκτήσει εξ’ ολοκλήρου την κορεάτικη Have & Be, ενώ τον προηγούμενο μήνα η Shiseido διέθεσε 845 εκατ. δολάρια για να εξαγοράσει την Drunk Elephant.

1,2 δισ. αξίζει η εταιρεία της Κάιλι Τζένερ

Η συμφωνία εκτιμά την αξία της εταιρείας της Κάιλι Τζένερ στα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο πρόεδρος της Coty χαρακτήρισε τη celebrity «σύμβολο της σύγχρονης εποχής». Πρόσφατα το Forbes εκτιμούσε ότι το 2018 τα κέρδη της Kylie Beauty ήταν 360 εκατομμύρια δολάρια. Ομως, η Coty ανακοίνωσε ότι τους τελευταίους 12 μήνες η εταιρεία της Τζένερ είχε κέρδη 177 εκατ. δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 40% σε σύγκριση με το 2018.

Το βέβαιο είναι πως η Κάιλι Τζένερ εδραιώνεται πλέον ως μία από τους νεαρότερους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg. Τον περασμένο Μάρτιο, το Forbes την είχε αναδείξει τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο όλων των εποχών, καθώς η Κάιλι Τζένερ κατάφερε να ξεπεράσει ακόμη και τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Ομως, δεν είχαν ενθουσιαστεί όλοι με τον χαρακτηρισμό «αυτοδημιούργητη». Πολλοί χρήστες των social media έσπευσαν να σχολιάσουν το αυτονόητο, ότι η Κάιλι Τζένερ έγινε διάσημη- και στην πορεία πλούσια- χάρη στο ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians», όπως και ότι όλο αυτό είχε ξεκινήσει από τη ροζ ταινία που είχε κάνει η αδελφή της, Κιμ Καρντάσιαν. Η ίδια πάντως απαντώντας σε αυτές τις επικρίσεις είχε δηλώσει ότι είναι αυτοδημιούργητη, γιατί την περιουσία της δεν την κληρονόμησε.