Η ιστορία του «Do You Really Want To Hurt Me» -O μεγάλος έρωτας του Boy George με τον Jon Moss έγινε τραγούδι - iefimerida.gr

Το τραγούδι «Do You Really Want To Hurt Me» περιλαμβάνεται στον πλατινένιο δίσκο «Kissing To Be Clever», που κυκλοφόρησε το 1982 από το συγκρότημα Culture Club.

Γυρίζοντας πίσω τον χρόνο στο 1981, ο Boy George ήταν στη μπάντα Blitz Club, ενώ περιστασιακά τραγουδούσε και με το συγκρότημα Bow Wow Wow. Αφού άφησε το γκρουπ αυτό, ο George αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του συγκρότημα και έτσι δημιουργήθηκαν οι Culture Club με τον μπασίστα Mikey Craig, τον ντράμερ Jon Moss και τον κιθαρίστα Roy Hay.

Τα τέσσερα μέλη των Culture Club έγραψαν μαζί τα τραγούδια για το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Kissing To Be Clever», με τον τραγουδιστή Boy George να κάνει την δική του κατάθεση ψυχής στους στίχους του «Do You Really Want To Hurt Me». Ηταν μια αφιέρωση του ίδιου στον ντράμερ Jon Moss, με τον οποίο διατηρούσε κρυφή σχέση για περισσότερο από τέσσερα χρόνια.

