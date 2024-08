«Έκλαψα όταν το άκουσα»: Η ιστορία πίσω από το «Dancing Queen» των Abba - iefimerida.gr

Μια νέα βιογραφία για τους Σουηδούς σούπερ σταρ Abba προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας ενός από τα πιο γνωστά τραγούδια τους, του «Dancing Queen».

Το «Melancholy Undercover: The book of Abba» του Jan Gradvall αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο και προσφέρει σπάνιες συνεντεύξεις με τα μέλη του διάσημου συγκροτήματος, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad και Agnetha Fältskog, μαζί με όσους τους γνωρίζουν και συνεργάζονται μαζί τους, καλύπτοντας πάνω από μια δεκαετία.

Οι Abba δούλευαν πάνω στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, το «Arrival», το οποίο ο Gradvall ονομάζει «το πρώτο τους πραγματικό αριστούργημα».

Όμως, το συγκρότημα βρισκόταν υπό πίεση, μετά τον θρίαμβο της Eurovision το 1974 με το «Waterloo», κάτι που σήμαινε ότι οι ηχογραφήσεις διακόπτονταν συνεχώς από την ανάγκη να κάνουν διαφημιστικές περιοδείες.

Από πού προήλθε η έμπνευση για το «Dancing Queen»

Το «Dancing Queen» ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1975 και σηματοδότησε την πρώτη απόπειρα του γκρουπ στην ντίσκο μουσική. Ο Gradvall γράφει ότι η έμπνευση για τον περίφημο ρυθμό του προήλθε από δύο πηγές.

«Η μία ήταν το "Rock Your Baby" του George McCrae, μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις της ντίσκο, ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει την προηγούμενη χρονιά και το οποίο τα μέλη των Abba είχαν ακούσει πολλές φορές στο Alexandra», λέει.

«Το άλλο ήταν ο ρυθμός της Νέας Ορλεάνης στο άλμπουμ "Dr John's Gumbo" του 1972, το οποίο είχε ακούσει ο Roger Palm».

«Αυτά τα δύο πρότυπα ήταν αμερικανικά», συνεχίζει. «Αλλά όταν οι Abba παίζουν ντίσκο, υπάρχει ένας αδιαμφισβήτητα ευρωπαϊκός ήχος. Το τραγούδι ανοίγει με τον Benny να περνάει το δάχτυλό του πάνω από τα πλήκτρα του πιάνου Bolin και μετά ξεκινάει το τραγούδι - και είναι πάντα πιο αργό απ' ό,τι θυμάσαι».

Σημειώνει, παρεμπιπτόντως, την ξεκάθαρη επιρροή του κομματιού σε καλλιτέχνες όπως ο Elvis Costello, ο οποίος δήλωσε ότι δανείστηκε το στυλ του πιάνου του Andersson από το «Dancing Queen» για το «Oliver's Army», το οποίο θα γινόταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Ο τίτλος εργασίας για το «Dancing Queen» ήταν «Boogaloo», γράφει ο ίδιος.

«Έκλαψα όταν το άκουσα»

«Όταν ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση, ο Bjorn και ο Benny κατάλαβαν ότι είχαν δημιουργήσει κάτι ξεχωριστό. Πήγαν σπίτι τους αργά εκείνο το βράδυ, έτοιμοι να το παίξουν για τις αντίστοιχες συντρόφους τους».

«Έκλαψα όταν το άκουσα», λέει η Lyngstad. «Μου φάνηκε τόσο όμορφο».

Η Fältskog κοιμόταν όταν ο Ulvaeus επέστρεψε στο σπίτι και «δεν ήθελε να την ξυπνήσει», οπότε πήγε στο σπίτι της αδελφής του αντ' αυτού: «Της το έπαιξα ξανά και ξανά», θυμάται. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο καλά ακουγόταν».

Το «Dancing Queen» κυκλοφόρησε το 1976 ως lead single από το «Arrival» και σύντομα έγινε παγκόσμια επιτυχία, κατακτώντας την κορυφή των charts στις ΗΠΑ, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στη Νορβηγία.

Εισήχθη στο Hall of Fame των Grammy το 2015 και κατατάσσεται σταθερά ως ένα από τα σπουδαιότερα ποπ τραγούδια όλων των εποχών.

Ο Gradvall, ένας από τους πιο σεβαστούς μουσικούς δημοσιογράφους της Σουηδίας, ο οποίος βοήθησε στην ίδρυση του Swedish Music Hall of Fame, έχει μια μοναδικά στενή σχέση με τους Abba και έχει εμφανιστεί στο παρελθόν σε δύο ντοκιμαντέρ του BBC για το συγκρότημα.

To «Melancholy Undercover: The book of Abba» κυκλοφορεί από τον οίκο Faber στις 10 Οκτωβρίου 2024 σε σκληρόδετο και ηλεκτρονικό βιβλίο.