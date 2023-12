Do they know It's Christmas: H ιστορία πίσω από το φιλανθρωπικό τραγούδι που ένωσε τα ιερά τέρατα της μουσικής - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Χριστουγέννων είναι το «Do they know It's Christmas» του Band Aid, το οποίο ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε λίγο πριν τις γιορτές του 1984.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που ένωσε τα μεγαλύτερα ονόματα της ποπ και ροκ μουσικής σκηνής της Βρετανίας και της Ιρλανδίας για έναν σημαντικό, φιλανθρωπικό σκοπό.

Η ιστορία του «Do they know It's Christmas»

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Bob Geldof and τον Midge Ure, με σκοπό τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας για τους κατοίκους της Αιθιοπίας κατά την περίοδο του λιμού που μάστιζε τη χώρα από το 1983. Η Paula Yates, σύντροφος του Geldof, ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τους Band Aid.

Ηχογραφήθηκε στα Studios SARM του Notting Hill στις 25 Νοεμβρίου, μέσα σε μόλις μια μέρα, και κυκλοφόρησε στις 3 Δεκεμβρίου 1984 με όλα τα έσοδα να δίνονται για την αντιμετώπιση του λιμού που έπληξε την Αιθιοπία και προκάλεσε το θάνατο 1.000.000 ανθρώπων, περισσότερων εκ των οποίων παιδιών.

Αρχικά η κυβέρνηση της Βρετανίας αρνήθηκε να παραιτηθεί από τον ΦΠΑ επί των πωλήσεων του single και ο Geldof συνάντησε την τότε πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ για να την μεταπείσει. Η είδηση έγινε πρωτοσέλιδο και έτσι η κυβέρνηση στήριξε και δώρισε το φόρο στην φιλανθρωπική οργάνωση.

Το χριστουγεννιάτικο, φιλανθρωπικό τραγούδι έφτασε στο No. 1 των βρετανικών charts, όπου και παρέμεινε για 5 εβδομάδες, συγκεντρώνοντας συνολικά 8 εκατομμύρια λίρες μέσα σε 12 μήνες από την κυκλοφορία του. Άφησε στη δεύτερη θέση το iconic «Last Christmas» που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, με τον George Michael όμως και τραγουδά και τα δύο τραγούδια.

Η οικογενειακή φωτογραφία του Band Aid

Έγινε ακόμη το single με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts εκείνη την εποχή και ήταν το τραγούδι με τις μεγαλύτερες πωλήσεις της δεκαετίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ποιοι έφτιαξαν το Band Aid

Για την ηχογράφηση ένωσαν τις δυνάμεις τους «ιερά τέρατα» της ποπ και της ροκ μουσικής όπως ο Bono, ο Phil Collins, ο Boy George, ο Paul Weller, o Simon Le Bon των Duran Duran, οι Bananarama, ο George Michael και ο Sting και δημιούργησαν το φιλανθρωπικό συγκρότημα «Band Aid».

Η οικογενειακή φωτογραφία του Band Aid

O Boy George πέταξε από τη Νέα Υόρκη για να βρεθεί στο στούντιο, όμως, έφτασε με πρησμένο λαιμό. Για να καταπραΰνει τις φωνητικές του χορδές, ήπιε ένα ολόκληρο μπουκάλι μπράντι και συνέχισε ακάθεκτος την ηχογράφηση.

Ο David Bowie ήταν να τραγουδήσει τους πρώτους στίχους, αλλά αφού δεν μπορούσε να βρεθεί την ημερομηνία στην ηχογράφηση, τη θέση του πήρε ο Paul Young.

Η αυτοσχέδια μπάντα των μουσικών ήταν μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αστέρων στην ιστορία της μουσικής μέχρι σήμερα. Ο Geldof είπε αργότερα: «Ξαφνικά με χτύπησε. Σκέφτηκα, "Χριστέ μου, έχουμε τα πραγματικά κορυφαία αγόρια εδώ"».

Το Live Aid και οι επαναηχογραφήσεις

To 1985, η μπάντα επανενώθηκε και εμφανίστηκε στο Live Aid, τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική εκδήλωση στον κόσμο που εμπνεύστηκε από την επιτυχία του «Do They Know It's Christmas?». Η μεγαλειώδης συναυλία έγινε στο Wembley Stadium μπροστά σε 72.000 άτομα.

Ο Bowie είχε τελικά την ευκαιρία να χαρίσει τη φωνή του στους πρώτους στίχους, με τον ίδιο τον Geldof να τραγουδάει.

Το εγχείρημά τους αυτό ευαισθητοποίησε και σπουδαίους Αμερικανούς καλλιτέχνες, οι οποίοι με τον Μάικλ Τζάκσον και τον Λάιονελ Ρίτσι ως δημιουργούς, δημιούργησαν το επίσης εμβληματικό «We are the world» το 1985.

Ακολούθησαν τρεις επαναηχογραφήσεις του «Do they know it's Christmas?» από άλλους καλλιτέχνες (1989, 2004, 2014) για να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς, οι οποίες έφτασαν στην κορυφή των βρετανικών και παγκοσμίων charts.