Η φωτογραφία της Δαλάκα που... άναψε «φωτιές» στο Instagram - Τι έγραψε στο μήνυμά της

Η Κατερίνα Δαλάκα δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις... Πρωταθλήτρια στον στίβο και τα 400μ. με εμπόδια, πρωταθλήτρια και στο Survivor 3.

Η αθλήτρια από την Κατερίνη, μετά την φετινή δοκιμασία στον Αγιο Δομίνικο όπου κέρδισε το μεγάλο έπαθλο, απολαμβάνει τις διακοπές της όπως φαίνεται στο Instagram, όπου πόσταρε μια φωτογραφία που... άναψε «φωτιές». Η Δαλάκα φόρεσε το λευκό μπικίνι της και ανέβασε μια φωτογραφία, η οποία φαίνεται πως είναι από τον Αγιο Δομίνικο.

Με το κορμί της να εντυπωσιάζει και... ατενίζοντας την θέα, έγραψε το εξής μήνυμα: «Some people feel the rain... Others just get wet», δηλαδή «κάποιοι νοιώθουν την βροχή... Αλλοι απλά γίνονται μούσκεμα».