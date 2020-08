Η Εύα Αντωνοπούλου γιόρτασε επτά χρόνια γάμου με τον Παναγιώτη Αρκουμανέα

Μια πολύ σημαντική ημέρα ήταν η χθεσινή για την Εύα Αντωνοπούλου και τον Παναγιώτη Αρκουμανέα, πρόεδρο του ΕΟΔΥ, αφού γιόρτασαν την επέτειο του γάμου τους.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στη Νέα Υόρκη το καλοκαίρι του 2013 και από τότε είναι αχώριστοι.

Δείτε το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους εδώ.

Η ανκοργούμαν του ΣΚΑΪ δημοσίευσε για την επέτειο του γάμου της, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μια φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό της, από ένα ταξίδι τους στο εξωτερικό, σχολιάζοντας: «Seven years married @arkouman Love you to the moon and back».