Η Ελένη Μενεγάκη στην αγκαλιά του Αγγελου Λάτσιου -Αλλαξαν οι ρόλοι [εικόνα]

View this post on Instagram

#eleni ... και εκεί που τα είχαμε μέσα στην αγκαλιά μας ...μέσα σε λίγα χρόνια μεγαλώνουν τόσο πολύ που πλέον εκείνα μας έχουν στην δικιά τους αγκαλιά @aggelos_latsios ! Καλημέρα μανούλες ! ❤️#motherandson #love #family