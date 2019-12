Η Δέσποινα Βανδή τραγουδά με την κόρη της και το Instagram «λιώνει» -Ομοιότητα που τρελαίνει [βίντεο]

View this post on Instagram

Και έτσι χαλαρά όπως καθόμασταν είπαμε αυτό το τραγούδι και σκέφτηκα λόγω των ημερών να το μοιραστώ μαζί σας! Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Υγεία,αγάπη,ειρηνη και φως στις καρδιές μας! #christmas #family #onlylove #happiness💕