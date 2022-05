Κι όμως, υπάρχει ένας χυμός πιο ωφέλιμος και από το ίδιο το φρούτο - iefimerida.gr

100% αντιοξειδωτικός, από ζουμερά φρούτα που στύβονται μέσα σε 24 ώρες από τη συγκομιδή τους και δημιουργούν έναν χυμό πλούσιο σε κάλιο, χωρίς ζάχαρη ή συντηρητικά.

Αυτός είναι ο χυμός ροδιού που δημιούργησε η Οικογένεια Χριστοδούλου από τους πιο εκλεκτούς και γλυκούς καρπούς της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ερμιόνης. Και χάρη στην καινοτόμο παραγωγική του διαδικασία έχει έως και 39% ισχυρότερη αντιοξειδωτική δράση σε σύγκριση με τον χυμό που στύβεται στο σπίτι. Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι ο πρωτοποριακός τρόπος χυμοποίησής του επιτρέπει την εκχύλιση μέρους των πολυφαινολών από τη φλούδα στο χυμό, κάτι που δεν μπορούμε να καταφέρουμε με τον οικιακό αποχυμωτή.

Ρόδι, το ευεργετικό

Το ρόδι μπορεί να καταναλωθεί ωμό ως φρούτο ή ως ζουμερό συστατικό σε σαλάτες, ενώ ο χυμός του αποτελεί «ελιξήριο» υγείας όλο το χρόνο. Η λευκή σάρκα και φλούδα του είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, που αποτελούν φυτοχημικές ουσίες με ισχυρή αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Τμήματος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα αντιοξειδωτικά στον φυσικό χυμό ροδιού χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό ειδικά όταν έχει καταπονηθεί, ενισχύοντας την ποιότητα του αίματος και καταστέλλοντας τις «τοξίνες» που παράγονται.

Κάθε πολύτιμη συσκευασία από αυτό το μικρό θαύμα, που δημιούργησε με μεράκι και φροντίδα η Οικογένεια Χριστοδούλου, κλείνει μέσα του όλα τα ευεργετικά και πολλαπλά οφέλη του ροδιού. Το οποίο είναι πλούσιο σε αντιφλεγμονώδη συστατικά, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθά στην κυκλοφορία του αίματος, είναι αντιαλλεργικό, εμποδίζει την γήρανση, προστατεύει από την οστεοαρθρίτιδα και τις μολύνσεις. Ως προς όλα αυτά και σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία, το ρόδι υπερτερεί έναντι του κόκκινου κρασιού και του πράσινου τσαγιού.

Η οικογένεια Χριστοδούλου γίνεται μια τρυφερή αγκαλιά για τον συνάνθρωπο

Ο φυσικός χυμός ρόδι Οικογένεια Χριστοδούλου στηρίζει κάθε χρόνο το έργο του ΑγκαλιάΖΩ-Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου με μέρος των κερδών από τις πωλήσεις του. Έτσι, ο Όμιλος παρέχει υποστήριξη στους ασθενείς αλλά και τους οικείους τους, ενημερώνει για τα δικαιώματά τους ενώ διοργανώνει και δράσεις σχετικά με ζητήματα πρόληψης, ευαισθητοποίησης και έγκαιρης διάγνωσης της νόσου.

Όμως, η Οικογένεια Χριστοδούλου έχει προχωρήσει και σε μία ακόμη καινοτομία. Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας όλων των χυμών ψυγείου της, τα καπάκια τους φέρουν τη λέξη «χυμός» γραμμένη σε σύστημα Braille, με στόχο οι χυμοί να είναι φιλικοί προς τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Δοκιμάστε κι εσείς αυτό το μοναδικό δημιούργημα της Οικογένειας Χριστοδούλου και τονώστε τον οργανισμό σας με τη δύναμη του ροδιού... Καλή σας απόλαυση!

1. Chrysoula M. Matthaiou et al, Pomegranate juice consumption increases GSH levels and reduces lipid and protein oxidation in human blood, Food and Chemical Toxicology 73 (2014) 1–6

2. EIRINI MANTHOU et al, Effect of pomegranate juice consumption on biochemical parameters and complete blood count, EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE 14: 1756-1762, 2017