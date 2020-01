Χρυσές Σφαίρες 2020: Σάρωσαν οι ταινίες και οι σειρές που παίζουν στην Nova

Η Nova για άλλη μία χρονιά κατακτά την κορυφή στα Βραβεία Χρυσών Σφαιρών 2020 με τις ταινίες που θα προβληθούν από τα κανάλια της να αποσπούν 9 στα 14 βραβεία στις σημαντικότερες κινηματογραφικές κατηγορίες, όπως της Καλύτερης Ταινίας σε Δράμα και Κωμωδία, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα.

Ταυτόχρονα, οι σειρές που προβάλλονται από τα κανάλια της Nova απέσπασαν 5 συνολικά βραβεία.

Αναλυτικότερα, η ταινία «Once Upon a Time... in Hollywood», του Quentin Tarantino, απέσπασε συνολικά 3 βραβεία: Καλύτερης ταινίας Κωμωδία/Μιούζικαλ, Β' Ανδρικού Κωμωδία/Μιούζικαλ για τον Brad Pitt και το βραβείο Σεναρίου.

Η πολεμική ταινία «1917» του Sam Mendes αναδείχθηκε Καλύτερη ταινία/Δράμα και κέρδισε επίσης το βραβείο Σκηνοθεσίας.

Ο Joaquin Phoenix κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου/Δράμα για την συγκλονιστική ερμηνεία του στη ταινία «Joker», ενώ η ταινία απέσπασε επίσης και το βραβείο Μουσικής.

Το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου/Δράμα απέσπασε η Renee Zellweger που υποδύεται την Judy Garland στην ταινία «Judy». Η ταινία «Missing Link» κέρδισε το βραβείο Καλύτερης ταινίας Κινούμενων Σχεδίων.

Σε ότι αφορά στις σειρές, Καλύτερη Σειρά/Δράμα αναδείχθηκε το «Succession» που κέρδισε και το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου /Δράμα για τον Brian Cox, ενώ το «Chernobyl» απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς και το βραβείο Β' Ανδρικού ρόλου/Μίνι Σειράς για τον Stellan Skarsgård.

O Russell Crowe κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου/Μίνι Σειράς στο «The Loudest Voice» στο οποίο υποδύεται τον πρώην επικεφαλής των Fox News, Roger Ailes.

Όλες οι παραπάνω ταινίες και σειρές προβάλλονται από τα κανάλια Novacinema στην περίοδο 2019-2020, ενώ είναι διαθέσιμες και στις υπηρεσίες NovaGo και Nova OnDemand, έτσι ώστε οι συνδρομητές να τις απολαμβάνουν όποτε θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Τέλος, στην φετινή τελετή o Tom Hanks τιμήθηκε με το βραβείο Cecil B. DeMille για την σπουδαία καριέρα και τη διαδρομή του που περιλαμβάνει 16 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες και 8 βραβεία! Το pop up κανάλι της Nova- NovastarsHD - έχει ειδικό σχεδιασμένο αφιέρωμα στον Tom Hanks με 4 ξεχωριστές ταινίες του από τη μεγάλη κινηματογραφική του διαδρομή back to back το Σάββατο και την Κυριακή 15 & 16 Φεβρουαρίου: «Philadelphia», «SleeplessinSeattle», «TheDaVinciCode» & «RoadtoPerdition».

Η Τελετή Απονομής Χρυσών Σφαιρών 2020 προβλήθηκε Live από τη Nova και είναι διαθέσιμη στην υπηρεσία Nova On Demand! Παράλληλα, στο Novacinema1HD, θα μεταδοθεί και η Τελετή Απονομής 26th Screen Actors Guild Awards - Sag Awards, καθώς επίσης και η Τελετή Βρετανικών Βραβείων Κινηματογράφου - BaftaAwards.

Από την Κυριακή 5 Ιανουαρίου έως και την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, το NovastarsHD προβάλει πάνω από 60 βραβευμένες και υποψήφιες για βράβευση ταινίες, δύο κάθε βράδυ από τις 21:30. Οι ταινίες έχουν διακριθεί στα μεγαλύτερα διεθνή κινηματογραφικά βραβεία, όπως Golden Globes, SAG Awards, BAFTA, Oscars και Emmy, καθώς επίσης και σε μερικά από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου, όπως το Φεστιβάλ των Καννών, της Βενετίας, του Βερολίνου και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, το κανάλι έχει ετοιμάσει και ειδικά αφιερώματα σε δημοφιλείς ηθοποιούς και καταξιωμένους σκηνοθέτες του Χόλυγουντ, με την προβολή διακεκριμένων ταινιών τους.