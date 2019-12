Αντιδράσεις για το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Μελάνια Τραμπ -Mε ασημί ψηλοτάκουνα και παγωμένο χαμόγελο [εικόνα]

Η Πρώτη κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ απέστειλε το δικό της μήνυμα για τα Χριστούγεννα, ωστόσο τα λόγια της σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως στο διαδίκτυο.

Στο γιορτινό μήνυμά της η Μελάνια Τραμπ, μέσω Twitter, ευχαρίστησε την ιστοσελίδα NORAD που έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να εντοπίσουν πού βρίσκεται ο Άη Βασίλης στο ταξίδι του με το έλκηθρο.

«Ο Άη Βασίλης δουλεύει σκληρά για να παραδώσει παιχνίδια στα παιδιά σε όλο τον κόσμο», έγραψε η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, ποστάροντας παράλληλα μία λαμπερή φωτογραφία της με παγωμένο χαμόγελο, ακουστικό τηλεφώνου στο χέρι, λαμέ μπλε φόρεμα και ασημί ψηλοτάκουνες γόβες.

Η ανάρτηση της Μελάνια Τράμπ.

It's #ChristmasEve & #Santa is hard at work delivering toys to children all over the world! A wonderful tradition - thank you @NoradSanta for including me in helping the kids track Santa! pic.twitter.com/VfPpYFZB7y