Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση: Πώς θα φτιάξετε μόνοι σας έναν πελώριο Καρυοθραύστη- Μια εύκολη κατασκευή [εικόνες]

Οι περίτεχνες χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις δεν χρειάζεται να κοστίζουν μια περιουσία, όπως αποδεικνύει μία φαν των DIY, δείχνοντας βήμα προς βήμα έναν οδηγό για την δημιουργία απίστευτων τεράστιων Μολυβένιων στρατιωτών.



Η αμερικανίδα σκηνογράφος Τζουλιάνα Μίλερ, δημιούργησε δύο γιγάντιες γιορτινές φιγούρες για να στολίσει το σπίτι της για τα Χριστούγεννα, χρησιμοποιώντας χαρτόνι, κουτιά τροφίμων και μπογιά.



Ο εντυπωσιακός καρυοθραύστης ύψους 2 μέτρων

Ο οδηγός για την δημιουργία του καρυοθραύστη δημοσιεύτηκε αρχικά στην δική της σελίδα στο Facebook, « Quiet Crafting Corner With Julianna». Χθες, αναρτήθηκε στην σελίδα «The Wonderful Time of The Year», όπου σάρωσε με πάνω από 24.000 κοινοποιήσεις και περισσότερα από 20.000 σχόλια.



Το σχέδιο για την δημιουργία του Καρυοθραύστη

Ο πλήρης οδηγός για την κατασκευή της εντυπωσιακής χριστουγεννιάτικης διακόσμησης

Ο απίστευτα τεκμηριωμένος οδηγός της, δείχνει κάθε στάδιο της δημιουργικής διαδικασίας θέλοντας με αυτό τον τρόπο να βοηθήσει άλλους ανθρώπους να φτιάξουν την δική τους διακόσμηση. Έτσι, για να φτιάξει τους καταπληκτικούς καρυοθραύστες, η Τζουλιάνα ξεκίνησε με έναν μεγάλο σωλήνα από χαρτόνι πάνω στον οποίο προσάρτησε λευκούς σωλήνες για να δημιουργήσει χέρια και πόδια. Όσο για τα κάτω άκρα, η Τζουλιάνα χρησιμοποίησε επίσης πλαστικά μπολάκια από γιαούρτι.



Η Τζουλιάνα ένωσε χάρτινους κυλίνδρους με πλαστικούς σωλήνες για χέρια και πόδια

Στην συνέχεια, έβαψε λευκή όλη την κατασκευή για να δημιουργήσει μια βάση προτού εφαρμόσει μαύρο χρώμα για τις μπότες και το ψηλό καπέλο. Πρόσθεσε επίσης, μπλε χρώμα για το παντελόνι του Καρυοθραύστη και ροζ για τα χέρια και το πρόσωπο.



Η λεπτομέρεια στην προσάρτηση των χεριών

Στην συνέχεια, έβαψε τον σκελετό όλο λευκό

Σε αυτό το στάδιο, πρόσθεσε διακοσμητικά με κόλλα, όπως μύτες και χρυσά κορδόνια για τις μπότες τους, καθώς και χρυσά διακοσμητικά στα καπέλα τους. Οι λεπτομέρειες στο πρόσωπο προστέθηκαν στην συνέχεια, με αστεία μεγάλα μουστάκια και άσπρα μαλλιά κολλημένα στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους.



Τέλος, εφάρμοσε κόκκινο χρώμα στον κορμό για να δώσει στις διακοσμητικές φιγούρες τους διακριτικούς πορφυρούς μανδύες, στους οποίους προστέθηκαν χρυσά διακοσμητικά στοιχεία.



Πρόσθεσε διακοσμητικά στοιχεία στα καπέλα (από παλιές γιρλάντες) αλλά και δύο μπάλες τις οποίες έβαψε ροζ για τα χέρια

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χειροκρότησαν την δημιουργικότητα της Τζουλιάνα. Κάποιος έγραψε ότι εντυπωσιάστηκε πολύ από το τελικό αποτέλεσμα, ενώ ένας άλλος ανέφερε ότι θα είναι η ιδανική διακόσμηση για τις δύο πλευρές της μπροστινής πόρτας του σπιτιού του.

Διακόσμησε τις μπότες

Ζωγράφισε τα πρόσωπά τους με αστεία πελώρια μουστάκια

Ακολούθως έβαψε την κόκκινη στολή

Το τελικό αποτέλεσμα

Φωτογραφίες: Facebook/ Quiet Corner crafting with Julianna