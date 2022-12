Χριστουγεννιάτικο event για καλό σκοπό! Μια βραδιά γεμάτη χορό για άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη - iefimerida.gr

Το Full Circle σε προσκαλεί στο πρώτο σε σειρά χριστουγεννιάτικο event για καλό σκοπό. Τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου σε συνεργασία με το Privilege Athens ενισχύουμε οικονομικά τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Steps Greece, με δράσεις στήριξης και συνηγορίας ανθρώπων που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η STEPS έχει ως κύριο στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και την παροχή ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης-βοήθειας σε άτομα και πληθυσμούς που παρουσιάζουν ανάγκη, ιδίως σε ανέργους, αστέγους ή άτομα σε επισφαλή κατάσταση στέγασης, ανασφάλιστους ή απόρους, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O MAARKK και ο The Man with the Speaker θα αναλάβουν τις μουσικές επιλογές της βραδιάς σε ένα allnighter back to back DJ Set από τις 19:00 το απόγευμα. Full Circle και Privilege Αthens θα διαθέσουν μέρος των εσόδων από τη βραδιά αυτή. Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεές, καθώς και αναλυτική ενημέρωση για τη δράση του οργανισμού στο χώρο του event.

Η ομάδα του Full Circle, έχοντας πάντα σαν προτεραιότητα την έκφραση πολιτισμού αλλά και την κοινωνική ευθύνη, προετοιμάζει μια σειρά από φιλανθρωπικά και φιλοζωικά events που θα πραγματοποιηθούν κατά την διάρκεια της νέας χρονιάς...stay tuned.

Όταν η μουσική γίνεται μέσω ενίσχυσης των συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη, η ψυχαγωγία παίρνει ουσιαστικές διαστάσεις.

Date : 26 Δεκεμβρίου 2022

Loc : Privilege Athens - Voutadon 6, Athina 118 54 - Τ : +306944318834

Info about the event : +306946664047

www.steps.org.gr

www.fillthecircle.com

www.privilegeathens.com