Χριστίνα Μπόμπα: Πέρασαν τα συμπτώματα κορωνοϊού -Ξεκίνησε γυμναστική [εικόνα]

Μετά από 14 μέρες τα συμπτώματα πέρασαν και σιγά σιγά ξεκινήσαμε να ξεσκουριάζουμε και να γυμναζόμαστε! Υπάρχουν πολλοί γυμναστές και instructors εκεί έξω που κάνουν live sessions και μας καθοδηγούν να κάνουμε γυμναστική από το σπίτι! Εγώ ξεκίνησα να κάνω κάθε μέρα 2 η ώρα yoga με τη @scarlett_drew1 και συντονίζομαι στο live της. Θα ψάξω και άλλους και θα τους μοιράζομαι στα stories μου για να επιλέγετε και να κάνετε κι εσείς. Σας φιλώ 💋 και σας εύχομαι να είστε όλοι καλά, γεροί, δυνατοί και να απολαμβάνετε το χρόνο στο σπίτι. #loveyousomuch #μενουμεσπιτι