Επέστρεψε το «House of the Dragon» -Πρεμιέρα για τη νέα σεζόν της σειράς με μια φρικιαστική σκηνή - iefimerida.gr

Μετά από δύο περίπου χρόνια, η πολύ επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του HBO, «House of the Dragon», που είναι πρίκουελ του «Game of Thrones», επιστρέφει με την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν.

Το τελευταίο επεισόδιο της πρώτης σεζόν του «House of the Dragon» έκλεισε εντυπωσιακά, με έναν φλογερό επίλογο: μια μάχη μεταξύ δράκων στους ουρανούς και τον θάνατο ενός βασικού χαρακτήρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δεύτερη σεζόν της σειράς «House of the Dragon» ξεκινά με κάτι από «Game of Thrones»

Η δεύτερη σεζόν ξεκινά ακριβώς εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη, αλλά δεν επανέρχεται με τόσο μεγάλες ταχύτητες. Αντίθετα, επιστρέφει στους ρυθμούς των προηγούμενων επεισοδίων, με δολοπλοκίες στο σκοτάδι και πισώπλατα μαχαιρώματα (κυριολεκτικά και μεταφορικά).

Ενδιαφέρον έχει η επιλογή των σεναριογράφων να ανοίξουν τον νέο κύκλο με άμεσες αναφορές στο «Game of Thrones», καθώς βλέπουμε στα πρώτα λεπτά της πρεμιέρας το γνωστό τείχος και τη φρουρά στον παγωμένο βορρά.

Εκεί, από το στόμα ενός Σταρκ ακούμε ότι «έρχεται ο χειμώνας» και το ξεκίνημα της νέας σεζόν του «House of the Dragon» φαίνεται να προσπαθεί, πάλι, να πιαστεί από τη μεγάλη επιτυχία του «Game of Thrones», να μας θυμίσει ότι ανήκει στο ίδιο φραντσάιζ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, μετά την εξαιρετική πρώτη σεζόν, κάτι τέτοιο είναι τουλάχιστον αχρείαστο -και αυτό φαίνεται στη συνέχεια, όταν το σενάριο της πρεμιέρας μπαίνει στο «ζουμί» και θυμόμαστε τους καλογραμμένους χαρακτήρες και τις περίπλοκες ιστορίες τους.

Μάλιστα, το «House of the Dragon» διαφοροποιείται επαρκώς από το «Game of Thrones»: παρόλο που βλέπουμε συνεχώς τεράστιους, μεγαλειώδεις δράκους, η φαντασία δεν βρίσκεται στο επίκεντρο του σεναρίου· στο επίκεντρο έχουμε τις δολοπλοκίες, τα πολιτικά παιχνίδια μεταξύ βασιλιάδων και αξιωματούχων τους, τις προδοσίες.

Η δεύτερη σεζόν ξεκινά σε γνώριμο ύφος -Ακολουθούν spoilers

Η νέα σεζόν, ευτυχώς, δεν αισθάνεται την ανάγκη να εντυπωσιάσει με εφέ, με μάχες ή με κάτι παρόμοιο και, αντίθετα, επενδύει στην αφήγηση, χτίζει τους χαρακτήρες και φαίνεται να σκοπεύει να μας οδηγήσει σιγά-σιγά σε πιο σπουδαία γεγονότα.

Πάντως, το ύφος παραμένει ιδιαίτερα σκοτεινό και μακάβριο. Από το πρώτο επεισόδιο, «A Son for a Son», φαίνονται οι προθέσεις των δημιουργών (ακολουθούν spoilers για την πρώτη σεζόν του «House of the Dragon» και για το πρώτο επεισόδιο της δεύτερης).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά τα γεγονότα του φινάλε της πρώτης σεζόν, η Ρενίρα Ταργκάριεν (Έμα Ντ'άρσι) μαθαίνει για τον θάνατο του γιου της, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον δράκο του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στη συνέχεια βλέπουμε τον θρήνο της Ρενίρα, αλλά και διάφορα σχέδια για εκδίκηση, με στόχο να πεθάνει ένα παιδί εκείνων που ευθύνονται για τον θάνατο του γιου της.

«House of the Dragon»: Η σοκαριστική σκηνή της πρεμιέρας του δεύτερου κύκλου της σειράς

Μέσα στη νύχτα, δύο εκτελεστές, με εντολή του Daemon (Ματ Σμιθ) σκαρφαλώνουν στο κτίριο όπου κοιμούνται τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, για να σκοτώσουν τον Aemond.

Ωστόσο, αντί για εκείνον, πάνε να δολοφονήσουν με μαχαίρι τον μικρό Jaehaerys. Καθώς πρόκειται για μια σειρά που δεν διστάζει να σοκάρει, οι δολοφόνοι, αφού βάζουν τη μητέρα του να τους υποδείξει ποιο από τα δύο παιδιά που κοιμούνται είναι το αγόρι, το σκοτώνουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δολοφονία του 6χρονου γίνεται εκτός κάμερας, αλλά οι ήχοι που ακούγονται δεν αφήνουν αμφιβολίες: είναι μια σοκαριστική στιγμή, που θα έχει συνέπειες στο σύμπαν της σειράς.

Η σκηνή αυτή είναι μια υπενθύμιση: κανείς δεν είναι ασφαλής σε αυτόν τον κόσμο.

Περιμένουμε με ανυπομονησία τη συνέχεια, για να δούμε και πώς θα διαχειριστεί όσα συμβαίνουν η Ρενίρα, η οποία δεν έπαιξε πολύ στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν (αν και, όταν εμφανίστηκε, κέρδισε τις εντυπώσεις με μια πολύ δυνατή ερμηνεία).

Οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτήρων χτίζονται εδώ και πολλά επεισόδια και σιγά-σιγά φαίνεται πως όλα τα κομμάτια του παζλ θα μπουν στη θέση τους.

Συνεχίζει να έχει ενδιαφέρουν η άρνηση του σεναρίου να παρουσιάσει κάποια πλευρά ως «καλή» της υπόθεσης -το «Game of Thrones», όσο περίπλοκους χαρακτήρες κι αν είχε, είχε και «ήρωες» φαντασίας, ενώ το «House of the Dragon» αποφεύγει μια τέτοια προσέγγιση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί η πρεμιέρα να είναι κάπως αργή σε σημεία και να μην περιλαμβάνει πολλές εντυπωσιακές στιγμές, όμως η αφήγηση παραμένει σφιχτοδεμένη και υπάρχουν κάποιες σκηνές που κλέβουν την παράσταση. Μια καλή αρχή για τη δεύτερη σεζόν.

Τα επεισόδια της δεύτερης σεζόν του «House of the Dragon» θα παίζουν στο Vodafone TV κάθε Δευτέρα.