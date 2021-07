Ο Χιου Τζάκμαν πίστευε ότι το «I Will Always Love You» της Γουίτνεϊ Χιούστον γράφτηκε για τον ίδιο | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Ο Χιου Τζάκμαν θυμήθηκε με χαριτωμένο τρόπο την περίοδο που ως έφηβος, έπεισε τον εαυτό του ότι η επιτυχία της Γουίτνεϊ Χιούστον του 1992 «I Will Always Love You» είχε αποδέκτη τον ίδιο.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο 52χρονος ηθοποιός αστειεύτηκε ότι ο τελευταίος στίχος του τραγουδιού μπορεί να μην είναι «you» (εσύ) αλλά το όνομά του «Hugh».

«Παρεμπιπτόντως, ακούστε τον τελευταίο στίχο του "I Will Always Love You" της Γουίτνεϊ Χιούστον. Στην πραγματικότητα λέει "Hugh". Η τελευταία λέξη είναι "Hugh"» πρόσθεσε. «Λοιπόν, έπεισα τον εαυτό μου γι αυτό όταν ήμουν 15» ανέφερε ο Αυστραλός ηθοποιός.

«Είπα στον νεότερο εαυτό μου ότι η Γουίτνεϊ Χιούστον τραγουδούσε σε εμένα. Ίσως το πιστεύω ακόμα» τόνισε. Στο βίντεο ο Χιου Τζάκμαν τραγουδά την αρχή του ρεφρέν του τραγουδιού και μετά ξεσπάει σε γέλια.

