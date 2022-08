«Ήταν αποκαρδιωτικό»: H Χίλαρι Κλίντον έχασε σε quiz νομικών γνώσεων από την Κιμ Καρντάσιαν [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια νέα «πικρή» ήττα γνώρισε η Χίλαρι Κλίντον.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και αντίπαλος του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, αναμετρήθηκε με την Κιμ Καρντάσιαν σε ένα τεστ νομικών γνώσεων στο πλαίσιο του “Gutsy” του νέου ντοκιμαντέρ της Κλίντον και της κόρης της, Τσέλσι, που θα αρχίσει να προβάλλεται από το Apple TV στις 9 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, που εξασφάλισε το σχετικό βίντεο, η Χίλαρι - απόφοιτος Νομικής του φημισμένου Πανεπιστημίου Γέηλ , η οποία έχει εξασκήσει στο παρελθόν το επάγγελμα – και η Καρντάσιαν, που μελετούσε σκληρά τα τελευταία χρόνια για να μπει στη Νομική, κλήθηκαν να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων μεταξύ άλλων για τη χρήση φονικής βίας, τη διαφορά μεταξύ εκβιασμού και ληστείας και πότε μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα.

Προτού ξεκινήσουν το quiz, η Χίλαρι Κλίντον έδειξε κάπως διστακτική: «Νομίζω ότι η Κιμ έχει ένα άδικο πλεονέκτημα», είπε, για να συμπληρώσει η κόρη της: «Η Κιμ τα έχει πιο φρέσκα από σένα».

Κι όπως αποδείχθηκε,η Χίλαρι είχε δίκιο, αφού η Καρντάσιαν την κατατρόπωσε απαντώντας σωστά σε 11 ερωτήσεις, έναντι τεσσάρων της αντιπάλου της.

«Ήταν αποκαρδιωτικό», δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον στο People, σχολιάζοντας με χιούμορ την ήττα της.



Η Τσέλσι εξηγεί γιατί η Χίλαρι Κλίντον έχασε το κουίζ από την Κιμ Καρντάσιαν

Κι η κόρη της, που είχε αναλάβει ρόλο συντονίστριας στο quiz, σχολίασε την εμφάνιση της μητέρας της: «Πρέπει να δουλέψει πάνω στην ταχύτητα αντίδρασής της. Έβλεπα ότι σε κάποιες περιπτώσεις η μητέρα μου γνώριζε την απάντηση, αλλά δεν πατούσε αρκετά γρήγορα το κουμπί». Και πρόσθεσε για την Καρντάσιαν: «Εντυπωσιάστηκα από την επίδοσή της. Ήθελα να ρίξω πάνω της τον προβολέα – όχι ότι το έχει ανάγκη -, αλλά έχει δουλέψει πραγματικά σκληρά για να τα καταφέρει». Η Τσέλσι απέρριψε πάντως την μπηχτή ότι άφησε σκόπιμα την προσκεκλημένη της εκπομπής να νικήσει.

Η Καρντάσιαν σπουδάζει Νομική και τον περασμένο Δεκέμβριο πέρασε την πρώτη της εξέταση, γνωστή ως “Baby Bar” με την τέταρτη προσπάθεια. Το είχε γιορτάσει μάλιστα τότε με μια ανάρτησή της στο Twitter, όπου ανέφερε: «Είμαι τόσο περήφανη για τη γυναίκα που με κοιτάζει σήμερα στον καθρέφτη».

Στο τρέιλερ του Gutsy, η Καρντάσιαν μιλά για την απόφασή της να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα της στη Νομική προκειμένου να δώσει φωνή σε θύματα κακοδικίας και γιατί πιστεύει τόσο πολύ στις δεύτερες ευκαιρίες.

Η Κιμ Καρντάσιαν είναι μια από τις πολλές γυναίκες -πρότυπα, που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ της Χίλαρι Κλίντον και της κόρης της, ένα ντοκιμαντέρ που εμπνεύστηκαν από το μπεστ σέλερ τους με τίτλο “The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience”.

Στα οκτώ επεσόδια του “Gutsy” μάνα και κόρη συζητούν με καλλιτέχνιδες, ακτιβίστριες, πολιτικούς και ηρωίδες της καθημερινότητας, που δείχνουν τι σημαίνει να είσαι γυναίκα με «κότσια». Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ Χίλαρι και Τσέλσι παίρνουν συνέντευξη μεταξύ άλλων από την διάσημη Βρετανίδα πρωτευοντολόγο, Τζέιμς Γκούντολ, τη διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιό και επιχειρηματία Κέιτ Χάντσον και τη συγγραφέα, ακτιβίστρια και προσωπική γκουρού της Adele, Γκλένον Ντόιλ, που έχει ιδρύσει τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Together Rising, η οποία έχει συγκεντρώσει δεκάδες εκατ. δολάρια για τη στήριξη κακοποιημένων γυναικών, εγκαταλελειμμένων παιδιών και οικογενειών σε κρίση.