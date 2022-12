Ο 80χρονος Χάρισον Φορντ χωρίς ίχνος ρυτίδας στην νέα ταινία του Ιντιάνα Τζόοουνς -Πώς το κατάφεραν - iefimerida.gr

Μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Χάρισον Φορντ ως Ιντιάνα Τζόουνς και όλοι απορούν πώς εξαφανίστηκαν οι ρυτίδες του διάσημου ηθοποιού.



Τι κι αν ο διάσημος ηθοποιός είναι 80 χρονών πλέον; Στη νέα του ταινία με τίτλο «Indiana Jones and the Dial of Destiny» - το τελευταίο μέρος του franchise, γυρίζει πίσω στο 1944, δηλαδή οκτώ χρόνια μετά τα γεγονότα των «Κυνηγών της Χαμένης Κιβωτού» της πρώτης ταινίας του 1981.



Πώς κατάφεραν να εξαφανίσουν τις ρυτίδες του Χάρισον Φορντ

Αλλά από τότε έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες και ο Χάρισον Φορντ έχει σίγουρα αλλάξει πολύ. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης Τζέιμς Μανγκφολντ, χρησιμοποιήθηκαν οπτικά εφέ και το λογισμικό Industrial Light & Magic προκειμένου να δείχνει νεότερος – και πολύ μάλιστα- ο Χάρισον Φορντ. Πιο συγκεκριμένα, με την βοήθεια αυτών των νέων μέσων, οι ειδικοί εργάστηκαν με παλιό υλικό του ηθοποιού από προηγούμενες ταινίες, το οποίο και «κούμπωσαν» πάνω στο νέο υλικό.



«Η ελπίδα μου είναι ότι, αν και θα συζητηθεί με όρους τεχνολογίας, απλά θα την παρακολουθήσετε και θα πείτε: ‘Ω Θεέ μου, πού το βρήκαν το υλικό! Αυτό ήταν κάτι που γυρίστηκε πριν από 40 χρόνια». Δήλωσε πρόσφατα η παραγωγός Κάθλιν Κένεντι στο Empire. «Σε ρίχνουμε σε μια περιπέτεια, σε κάτι που ψάχνει ο Ιντιάνα και αμέσως έχεις την αίσθηση : ‘Είμαι σε μια ταινία Ινδιάνα Τζόουνς».



Τι λέει ο ηθοποιός για τον νεότερο εαυτό του

Ο Χάρισον Φορντ πάντως, από την πλευρά του παραδέχτηκε στο παρελθόν πως το να βλέπει τη νεότερη εκδοχή του εαυτού του ήταν «λίγο τρομακτικό». «Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω. Δεν νομίζω ότι θέλω καν να μάθω πώς λειτουργεί» είπε. «Δεν με κάνει όμως να θέλω να είμαι νέος. Χαίρομαι που έχω φτάσει στην ηλικία μου».



Πρόσθεσε ωστόσο, πως αυτή θα είναι η τελευταία του ταινία ως Ιντιάνα Τζόουνς. «Αυτό είναι όλο» φέρεται να δήλωσε στην παρουσίαση του τρέιλερ στο Δ23 του Anaheim. «Δε θα ξαναπέσω για χάρη σας».