Χάρισον Φορντ: Άλλος ηθοποιός ήταν το φαβορί για τον ρόλο του Ιντιάνα Τζόουνς -Δείτε ποιος - iefimerida.gr

Ο ρόλος του Χάρισον Φορντ ως «Ιντιάνα Τζόουνς» απογείωσε την καριέρα του. Ωστόσο, ο ηθοποιός δεν ήταν η πρώτη επιλογή για το το εμβληματικό franchise.

Ο Φορντ παραδέχτηκε ότι πέρασε από casting και δεν ήταν ο πρώτος που ήθελαν οι παραγωγοί.

Οι υπεύθυνοι ήθελαν τον Τομ Σέλεκ στο ρόλο του εμβληματικού αρχαιολόγου. «Πώς βρήκα τη δουλειά; Ο Τομ Σέλεκ είχε τον ρόλο, αλλά είχε επίσης την υποχρέωση να γυρίσει μια τηλεοπτική σειρά και δεν μπορούσε να διακόψει το συμβόλαιο» είπε ο Χάρισον Φορντ.

«Έγινα η δεύτερη επιλογή και είμαι πολύ ευγνώμων για τον Τομ. Ευχαριστώ, Τομ, φίλε. Αν ακούς, σ' ευχαριστώ και πάλι» τόνισε. Εκείνη την εποχή, ο Τομ Σέλεκ πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Magnum P.I».

Το «ευχαριστώ» του Φορντ στον Λούκας

Ο Χάρισον Φορντ ευχαρίστησε επίσης τον Τζορτζ Λούκας καθώς είχαν συνεργαστεί στο «Star Wars» όταν ο σκηνοθέτης έστειλε στον ηθοποιό ένα σενάριο για να το διαβάσει.

«Μου είπε: "Θέλω να το διαβάσεις αμέσως, θέλω να το διαβάσεις σε μια ώρα". Κάθισα, το διάβασα σε μια ώρα και μου είπε: "Θέλω να πας στο σπίτι του Στίβεν Σπίλμπεργκ και να συζητήσεις μαζί του". Πήγα στο σπίτι του Σπίλμπεργκ, δεν τον είχα ξανασυναντήσει. Υποθέτω ότι περίπου μια ώρα αργότερα είχα τον ρόλο», αποκάλυψε.

Η νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Indiana Jones and the Dial of Destiny» κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους της χώρας μας σήμερα, Πέμπτη 29 Ιουνίου.