Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρεϊν -Ο «Χάγκριντ» του Χάρι Πότερ - iefimerida.gr

Σε ηλικία 72 ετών απεβίωσε ο ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρεϊν, γνωστός για τον ρόλο του «Χάγκριντ» στις ταινίες Χάρι Πότερ.

Ο ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν, ο οποίος είχε τον ρόλο του Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ και ήταν πρωταγωνιστής του αστυνομικού δράματος «Cracker», πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

«Μοναδικό ταλέντο» ο Κόλτρεϊν

Τον θάνατό του ανακοίνωσε η ατζέντης του, Μπελίντα Ράιτ, η οποία τον περιέγραψε ως «μοναδικό ταλέντο».

«Πιθανώς θα τον θυμούνται καλύτερα για τις επόμενες δεκαετίες ως Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ, έναν ρόλο που έφερε χαρά σε παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο», είπε.

Ποιος ήταν ο Ρόμπι Κόλτρεϊν

Ο Άντονι Ρόμπερτ Μακμίλαν ήταν γνωστός επαγγελματικά ως Ρόμπι Κόλτρεϊν. Καταγόταν από τη Σκωτία και ήταν ηθοποιός, κωμικός και συγγραφέας. Κέρδισε παγκόσμια αναγνώριση ως Ρούμπεους Χάγκριντ στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ (2001–2011) και ως Βαλεντίν Ντμιτρόβιτς Ζουκόφσκι στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, GoldenEye (1995) και The World Is Not Enough (1999). Η βασίλισσα Ελισάβετ τον έχρισε αξιωματικό της Τάξης της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 2006 για τις υπηρεσίες του στην υποκριτική τέχνη. Το 1990, ο Κόλτρεϊν έλαβε το Evening Standard British Film Award – Peter Sellers Award για την Κωμωδία. Το 2011 τιμήθηκε για την «εξαιρετική προσφορά» του στον κινηματογράφο στα Βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας της Σκωτίας.

Ξεκίνησε την καριέρα του εμφανιζόμενος δίπλα στους Χιου Λόρι, Στίβεν Φράι και την Έμα Τόμσον στη σειρά σκετς Alfresco (1983–1984). Το 1987, πρωταγωνίστησε στη μίνι σειρά του BBC, Tutti Frutti μαζί με την Τόμσον, λαμβάνοντας το πρώτο του βραβείο Βρετανικής Ακαδημίας Τηλεόρασης για την υποψηφιότητα καλύτερου ηθοποιού. Στη συνέχεια, ο Κόλτρεϊν πρωταγωνίστησε ως ψυχολόγος Dr. Eddie "Fitz" Fitzgerald στην τηλεοπτική σειρά Cracker (1993–2006). Ο ρόλος αυτός του έδωσε το Βραβείο Τηλεόρασης της Βρετανικής Ακαδημίας Καλύτερου Ηθοποιού για τρία συνεχόμενα χρόνια (1994 έως 1996). Το 2006, ο Κόλτρεϊν ήρθε ενδέκατος στην ψηφοφορία του ITV για τους 50 Μεγαλύτερους Τηλεοπτικούς Αστέρες, που ψηφίστηκαν από το κοινό. Το 2016 πρωταγωνίστησε στη σειρά National Treasure μαζί με την Τζούλι Γουόλτερς, ρόλος για τον οποίο έλαβε υποψηφιότητα για το βρετανικό τηλεοπτικό βραβείο της Ακαδημίας.

Ήταν επίσης γνωστός για τις φωνητικές του ερμηνείες στις ταινίες κινουμένων σχεδίων The Tale of Despereaux (2008) και το Brave της Pixar (2012).