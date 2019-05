«The Handmaid’s Tale III»: Ο τρίτος κύκλος της πολυβραβευμένης σειράς έρχεται αποκλειστικά στη Nova

Με το σύνθημα «Ξύπνα Αμερική» κάνει πρεμιέρα ο πολυαναμενόμενος τρίτος κύκλος της βραβευμένης με πολυάριθμα Emmy και Χρυσές Σφαίρες σειράς, «TheHandmaid’sTale», την Πέμπτη 6 Ιουνίου, και κάθε Πέμπτη, στις 22:00, αποκλειστικά και σε Α’ τηλεοπτική προβολή από το Novacinema4HD!.

Την Πέμπτη 6 Ιουνίου θα προβληθούν τα τρία πρώτα επεισόδια, ενώ κάθε επόμενη Πέμπτη θα προβάλλεται από ένα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος των συνολικά 13 επεισοδίων.

Το «The Handmaid’s Tale», που βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Margaret Atwood, έχει κερδίσει διθυραμβικές κριτικές, τόσο για τη σκηνοθεσία και την ποιότητα της παραγωγής της, όσο και για τις συγκλονιστικές ερμηνείες των ηθοποιών: Elisabeth Moss (βραβείο Emmy και Χρυσή Σφαίρα Ά Γυναικείου Ρόλου), Yvonne Strahovski (υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου), Joseph Fiennes, Madeline Brewer και Ann Dowd (υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου).

Στον γεμάτο ένταση τρίτο κύκλο παρακολουθούμε την June (Elisabeth Moss) να γυρνά πίσω στο Γκιλεάδ για να βοηθήσει στο επαναστατικό κίνημα, ενώ παράλληλα προσπαθεί να σώσει την κόρη της Hannah από το να μεγαλώσει σε ένα σαδιστικό απολυταρχικό καθεστώς. Ο τρίτος κύκλος εστιάζει περισσότερο στις συναισθηματικές διακυμάνσεις όσων εμπλέκονται στο συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο των επαναστατών κατά του καθεστώτος. Θα καταφέρουν να αντισταθούν ή τελικά η June και οι σύμμαχοι της θα καταλήξουν στο Τοίχος κατηγορούμενοι για αίρεση;

Ο 3ος κύκλος της σειράς έρχεται σε High Definition και σε ήχο Dolby Digital Surround 5.1, ενώ διατίθεται και μέσω των υπηρεσιών Nova GO και Nova On Demand, ώστε οι συνδρομητές να μπορούν να τον απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται! Παράλληλα, ο 1ος και ο 2ος κύκλος της σειράς βρίσκονται ήδη από τον Μάιο και για όλο το καλοκαίρι στις υπηρεσίες NovaOnDemand και NovaGo για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να τους παρακολουθήσουν ή απλά θα ήθελαν να φρεσκάρουν την μνήμη τους απολαμβάνοντας τους ξάνα πριν την έναρξη του 3ου κύκλου.