Χαμός στον γάμο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς -Μπούκαρε ο πρώην σύζυγός της, παραλίγο να τον διαλύσει - iefimerida.gr

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς παντρεύτηκε με τον επί πέντε χρόνια σύντροφό της Σαμ Ασγκάρι στο τεράστιο σπίτι της στην Καλιφόρνια χθες το βράδυ.

Η 40χρονη τραγουδίστρια επέλεξε για την μεγάλη μέρα της ένα νυφικό Versace, ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη από την Donatella Versace, η οποία ήταν παρούσα στην γαμήλια τελετή. Εκτός όμως από το είδωλο της μόδας, το «παρών» έδωσαν επίσης η Πάρις Χίλτον, η Μαντόνα, η Ντρου Μπάριμορ αλλά και η Μαρία Μενούνος.



Απόντες η οικογένειά της και τα παιδιά της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Ωστόσο, οι γονείς της Τζέιμι Σπίαρς και Λιν Σπίαρς, αλλά και η αδερφή της Τζέιμι Λιν Σπίαρς δεν ήταν εκεί. Είναι εξάλλου γνωστό πως δεν τους έχει διαγράψει από τη ζωή της, δεδομένου ότι ο πατέρας της είχε την αποκλειστική κηδεμονία της μέχρι πριν από ένα χρόνο, με την μητέρα της να τον υποστηρίζει και την Μπρίτνεϊ να ξεσπά εναντίον της μόλις επιτέλους «ελευθερώθηκε». Όσο για την αδερφή της, δεν έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την Μπρίτνεϊ το τελευταία διάστημα και μάλιστα έχει γράψει και βιβλίο για τη σχέση τους.



Απόντες ήταν επίσης τα παιδιά της διάσημης τραγουδίστριας, ο 16χρονος Σον Πρέστον και ο 15χρονος Τζέιντεν Τζέιμς, αλλά ήταν «χαρούμενοι» για τη μητέρα τους, σύμφωνα με δικηγόρο του Κέβιν Φέντερλιν που μίλησε στο περιοδικό People. Ο αδερφός της Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν το μόνο άμεσο μέλος της οικογένειας που ήταν παρών.



Όσο για την νύφη, σύμφωνα με το E! News, το νυφικό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε μόνο ένα μανίκι και ένα βαθύ σκίσιμο σε σχήμα V στο πόδι. Ακόμη πάντως, η διάσημη τραγουδίστρια δεν έχει ανεβάσει κάποια φωτογραφία είτε από την γαμήλια τελετή είτε από το νυφικό της.



Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε αφήσει υπονοούμενα πως το νυφικό της θα ήταν σχεδιασμένο από την Donatella Versace από τον Μάρτιο

To People αναφέρει επίσης πως η διάσημη τραγουδίστρια διέσχισε τον διάδρομο για να βρεθεί στο πλευρό του μέλλοντα συζύγου της με το τραγούδι «Can’t Help Falling in Love» του Έλβις Πρίσλεϊ.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Τζέισον Αλεξάντερ, τον σύζυγό της για μόλις 55 ώρες το 2004

Το απρόοπτο σκηνικό με τον πρώην σύζυγό της - «Μπούκαρε» για να τα διαλύσει όλα

Η μεγάλη μέρα πάντως ξεκίνησε με τον πιο αναπάντεχο τρόπο, καθώς ο πρώην σύζυγός της τραγουδίστριας, Τζέισον Αλεξάντερ – με τον οποίο υπήρξε παντρεμένη για μόλις 55 ώρες - συνελήφθη έξω από το σπίτι της αφού προσπάθησε να διαλύσει το γάμο.



Η στιγμή που οι φύλακες ακινητοποιούν τον πρώην σύζυγο της Μπρίτνεϊ Σπίαρας/Φωτογραφία: TMZ

Μια πηγή δήλωσε αποκλειστικά στο Page Six πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν «σοκαρισμένη» από το περιστατικό, αλλά αρνήθηκε να το αφήσει να την «ρίξει». Μάλιστα, ο Τζέισον Αλεξάντερ, έκανε live streaming την άφιξή του στο σπίτι της τραγουδίστριας, λέγοντας στην ασφάλεια το όνομά του και πως ήταν καλεσμένος στο γάμο, φωνάζοντας πως η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν «η πρώτη και μοναδική γυναίκα» του.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που μετέδιδε live στο Instagram, κατάφερε να φτάσει μέχρι και τον χώρο όπου θα γίνονταν μετά από λίγη ώρα η τελετή.

Ωστόσο, συνελήφθη από την ασφάλεια, με τον δικηγόρο της τραγουδίστριας, Μάθιου Ρόζενγκαρτ, να αναφέρει σε δήλωσή του στο TMZ: «Ο Τζέισον Αλεξάντερ συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στο τμήμα του σερίφη της κομητείας Βεντούρα για την άμεση ανταπόκριση και την καλή δουλειά τους».

Τι περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας

Ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε πώς ο 40χρονος Τζέισον πήδηξε τον φράχτη και μπήκε στην ιδιοκτησία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς δήλωσε στην The Sun: «Ο Τζέισον ανέβηκε το μονοπάτι πεζοπορίας δίπλα στο σπίτι της Μπρίτνεϊ. Υπήρχαν δύο άνδρες ασφαλείας σε ένα μαύρο SUV, αλλά δεν ξέρω εάν τον εντόπισαν. Αργότερα άκουσα τον ήχο των σειρήνων όταν εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί».



Και συνέχισε: «Δεν κουβαλούσε τίποτα εκτός από το τηλέφωνό του, δεν είχε τσάντα ή σακίδιο. Φορούσε ένα απλό μπλουζάκι, σορτς και καπέλο του μπέιζμπολ».

Ο αρχιφύλακας Σάιρους Ζέιντεχ από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα δήλωσε στην εφημερίδα: «Νωρίτερα σήμερα ανταποκριθήκαμε σε μια κλήση για καταπάτηση ιδιοκτησίας στην κατοικία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Τέσσερις βοηθοί και ένας αρχιφύλακας παρευρέθηκαν στο περιστατικό. Επικοινωνήσαμε με ένα αρσενικό άτομο με το όνομα Τζέισον Αλεξάντερ στην ιδιοκτησία και έχει τεθεί υπό κράτηση. Διεξάγουμε ακόμη έρευνα για να διαπιστώσουμε αν συνέβησαν άλλες ποινικές παραβάσεις».