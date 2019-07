H Μεγκ Ράιαν σε σπάνια δημόσια εμφάνιση με την 15χρονη κόρη της -Στην Εβδομάδα Μόδας [εικόνα]

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ Μεγκ Ράιαν πραγματοποίησε μια σπάνια δημόσια έξοδο με την 15χρονη κόρη της, Ντέιζι Τρου.

Μαμά και κόρη ταξίδεψαν μέχρι το Παρίσι για να απολαύσουν την Εβδομάδα Μόδας.

Mε total black look η 57χρονη Μεγκ Ράιαν που αγαπήσαμε μέσα από τους ρόλους της στις ταινίες «When Harry Met Sally», «Sleepless in Seattle» και «You've Got Mail» έκανε αίσθηση στο fashion show του οίκου Schiaparelli.

Η 15χρονη Ντέζι Τρου αισθανόταν αμήχανα μπροστά στους φωτογράφους και χαμήλωσε το κεφάλι της καθώς εκείνοι την φωτογράφιζαν μαζί με τη διάσημη μητέρα της.

Η Μεγκ Ράιαν υιοθέτησε την Ντέιζι Τρου το 2006 από την Κίνα και έχει έναν γιο από τον γάμο της με τον ηθοποιό του Χόλιγουντ Ντένις Κουέιντ.

