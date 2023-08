Η Κιμ Κατράλ απαντά στο viral βίντεο της Σελένα Γκόμεζ και προκαλεί φρενίτιδα στα social media - iefimerida.gr

Η «Σαμάνθα Τζόουνς» επέστρεψε και ήδη έδωσε την έγκρισή της στην Σελένα Γκόμεζ!

Εδώ και λίγες ώρες, τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που μοιράστηκε στο TikTok η Σελένα Γκόμεζ και θυμίζει κάτι από «Sex and the City».

Συγκεκριμένα, βλέπουμε την 31χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιό να αναβιώνει μια iconic σκηνή και ατάκες της «Σαμάνθα» όπου μιλά στο τηλέφωνο με έναν παντρεμένο εραστή της.

«Τελείωσε, το είπα στη γυναίκα μου», ακούγεται να λέει ο άνδρας με εκείνη να απαντά: «Ποιος είναι;» και να κλείνει το τηλέφωνο,

Το βίντεο προκάλεσε φρενίτιδα στους φανς της Σελένα, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι πρόκειται για σπόντα προς τον πρώην της Τζάστιν Μπίμπερ και τη σύζυγό του Χέιλι Μπίμπερ.

Η καλλιτέχνιδα, ωστόσο, μοιράστηκε αυτό το βίντεο για την προώθηση του νέου της κομματιού, Single Soon.

Το βίντεο μετρά ήδη 32,4 εκατ. προβολές, χιλιάδες likes, σχόλια αλλά και αναδημοσιεύσεις. Μάλιστα, η ίδια η «Σαμάνθα», κατά κόσμον Κιμ Κατράλ, έδωσε την έγκρισή της!

«Εγκρίνω αυτό το μήνυμα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter και συνόδεψε το viral βίντεο με ένα emoji φιλιού.

Το βίντεο αυτό έρχεται ενόψει της πολυαναμενόμενης cameo εμφάνισης της Κιμ Κατράλ, στο spin off «And just like that».