H Αμάντα Ληρ σοκάρει: Ο Κερκ Ντάγκλας μου είχε ζητήσει τσιγαριλίκι

Ανάμεσα στους δεκάδες επώνυμους και σταρ που τίμησαν με αναρτήσεις τους τον μεγάλο θρύλο του Χόλιγουντ Κερκ Ντάγκλας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, βρίσκεται η Γαλλίδα Αμάντα Ληρ.



Η διάσημη κοσμική disco queen και τραγουδίστρια ανέβασε μια φωτό στο Instagram στην οποία εικονίζεται σε νεαρή ηλικία δίπλα στον ηθοποιό.

Το περιοδικό Le Parisien μίλησε μαζί της και η Ληρ αφηγήθηκε την εξής ιστορία:

«Είναι εκπληκτικό, βρήκα αυτή τη φωτογραφία από την εποχή του Καντακές [χωριό της Καταλονίας], όταν ήμουν ζευγάρι με τον Σαλβατόρ Νταλί, είχα δικό μου δωμάτιο στο σπίτι του Καντακές και περνούσα το καλοκαίρι. Ηταν καλοκαίρι του 1971 και ήρθαν για να γυρίσουν μια αμερικανική ταινία, « The Light at the End of the World » από το βιβλίο του Ιουλίου Βερν. Σε αυτή την ταινία έπαιζαν ο Γιούλ Μπρίνερ, ο Κερκ Ντάγκλας, η Σαμάνθα Εγκαρ και ο Ζαν-Κλοντ Ντρουό, ο μοναδικός Γάλλος.

Ολη αυτή η ομάδα πέρασε τρεις εβδομάδες στο Καντακές, όπου έγιναν τα γυρίσματα. Γυρνούσαν εξωτερικές σκηνές με πειρατές και πλοία. Οπως ήταν φυσικό ήρθαν να δουν τον Νταλί. Ο Νταλί ήταν περίεργος, επίσης, να τους γνωρίσει, κάθε φορά που φωτογραφιζόταν με κάποιον τον κορνίζαρε και τον έβαζε στον τοίχο. Μόλις έμαθε, λοιπόν, ότι ο Κερκ Ντάγκλας και ο Γιούλ Μπρίνερ βρίσκονταν εκεί, τους κάλεσε για φαγητό.

Σε αυτή τη φωτό που ανέβασα στο Instagram ήμουν πολύ νέα, 20 ή 21 ετών. Φαντάζεστε τι σήμαινε για μένα να συναντήσω τον Κερκ Ντάγκλας, ειδικά μετά την ταινία «Βαν Γκόγκ», την αγαπημένη μου. Ο Νταλί, όπως συνήθιζε, ζήτησε από τη μαγείρισσά του, την Πακίτα, να ετοιμάσει έναν αστακό με κακάο. Κάθε φορά που ήθελε να εντυπωσιάσει κάποιον καλεσμένο του, ο Νταλί ετοίμαζε αυτή την σπεσιαλιτέ της Καταλωνίας κι όλοι έμειναν κατάπληκτοι, έλεγαν ο Νταλί, ο σουρεαλιστής κλπ.»

Γιατί θύμωσε ο Σαλβατόρ Νταλί



Ο Κερκ Ντάγκλας, σύμφωνα με την Αμάντα Ληρ, ήταν ένας απλός και αγαπητός άνθρωπος. «Όπως όλοι οι μεγάλοι σταρ, ήταν πολύ απλός. Οι μεγάλοι σταρ που έχω συναντήσει είναι απλοί άνθρωποι, με καλούς τρόπους και ευγενείς. Μόνο οι σταρλέτες το παίζουν. Μιλήσαμε για την ταινία Βαν Γκογκ την οποία είχε γυρίσει στη γαλλική πόλη Αρλ. Μιλούσε γαλλικά ο Κερκ Ντάγκλας.

Θυμάμαι, λοιπόν, ότι ο Ντάγκλας έκανε τον Νταλί να θυμώσει πάρα πολύ. Ο Σαλβατόρ Νταλί ήταν εναντίον των ναρκωτικών, αντίθετα με το τι πίστευαν ορισμένοι, δεν άγγιζε τα ναρκωτικά και μισούσε τους ανθρώπους που τα έπαιρναν. Οσο βρισκόταν εκεί, λοιπόν, ο Κερκ Ντάγκλας, βλέποντας ότι εγώ κάνω παρέα με νέα άτομα στο χωριό, με ρώτησε αν μπορούσα να του βρω κάτι να καπνίσει, ένα τσιγαριλίκι. Τσιγαριλίκια είχε παντού στο χωριό, ήταν η περίοδος των χίπις, peace and love, το βράδυ όλοι οι νέοι του χωριού έβγαιναν στην πλατεία και κάπνιζαν τσιγαριλίκια.

Εγώ βεβαίως δεν κάπνιζα αλλά του απάντησα ναι και βρήκα ένα-δύο τσιγαριλίκια για τον Κερκ Ντάγκλας. Οταν το έμαθε ο Νταλί εξοργίστηκε τρομερά», λέει γελώντας η Αμάντα Ληρ και προσθέτει: «Είναι ένα μικρό ανέκδοτο, δεν σημαίνει ότι ο Κερκ έπαιρνε ναρκωτικά, εκείνη την εποχή όλοι κάπνιζαν ένα τσιγαριλίκι το βράδυ. Μη γράψετε ότι η Αμάντα Ληρ ήταν ντίλερ του Κερκ Ντάγκλας, εντάξει;».