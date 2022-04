Αυτή η γυναίκα κάνει ένα από τα πιο περίεργα επαγγέλματα στον κόσμο και χρεώνει από 1.500 ευρώ και πάνω! - iefimerida.gr

Η 33χρονη Τέιλορ κάνει σίγουρα από τα πιο περίεργα επαγγέλματα στον κόσμο!

Δηλώνει επαγγελματίας εύρεσης ονομάτων σε μωρά, αποκαλύπτοντας ότι οι πελάτες της πληρώνουν έως και 10.000$ για να βρει το τέλειο όνομα για το παιδί τους.

Η Taylor A. Humphrey, από τη Νέα Υόρκη, είναι η ιδρύτρια του «What's in a Baby Name», μιας μπουτίκ που προσφέρει συμβουλές για ονόματα σε μωρά. Οι υπηρεσίες της ξεκινούν από 1.500$ για μια εξατομικευμένη λίστα επιλογών και μπορεί να φτάσει αρκετά χιλιάδες δολάρια παραπάνω, ανάλογα με τη δουλειά. Για παράδειγμα στην τιμή των 10.000 δολαρίων, η Humphrey θα βρει ένα όνομα που «θα είναι ταιριαστό με την επωνυμία της επιχείρησης του γονέα», ανέφερε η ίδια σε συνέντευξη της στο περιοδικό New Yorker.

Η Taylor A. Humphrey

«Αν ρίξετε μια ματιά στα πιο δημοφιλή ονόματα μωρών, αποτελούν ενδεικτικό σημάδι των πολιτιστικών αξιών μιας χώρας και των φιλοδοξιών μας», είπε στο περιοδικό.

Η 33χρονη, που δεν έχει δικά της παιδιά, αλλά εργάζεται και ως «doula» (βοηθός μητρότητας), καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βοηθήσει τους γονείς να βρουν το ιδανικό όνομα. Αρχικά απαντούν σε ένα ερωτηματολόγιο για να καταλάβει τις προτιμήσεις τους ενώ μπορεί να κάνει ακόμη και μια γενεαλογική έρευνα για την εύρεση παλαιών ονομάτων στην οικογένεια.

Πέρυσι ήταν η «επίσημη νονά» τουλάχιστον 100 παιδιών και μέρος της δουλειάς της είναι να συμβουλεύει τους γονείς στη διαδικασία. Σε μια περίπτωση, επιμελήθηκε μια λίστα με 50 ονόματα για ένα παιδί που έχει καταγωγή από τον Λίβανο και τη Γαλλία και μεγάλωσε στην Αμερική. Ο πελάτης επέλεξε τελικά το κορυφαίο όνομα Chloe.

Η Χάμφρεϊ πρόσφατα βρήκε, επίσης, το όνομα Παρκς για το μωρό ενός ζευγαριού που αντάλλαξε το πρώτο του φιλί σε μια πόλη της Φλόριντα που ονομάζεται Πάρκερ.

Από που όμως αντλεί την έμπνευση; Οπως λέει η ίδια, σαρώνει τα πάντα, από τίτλους ταινιών μέχρι ονόματα σε δρόμους. Ακολουθεί, επίσης, τις τάσεις χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων Κοινωνικής Ασφάλισης και σημειώνει τα ονόματα που βρίσκονται σε απότομη πτώση λόγω αρνητικών συσχετισμών όπως είναι οι φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα brands.

Σύμφωνα με την Χάμφρεϊ, η δημοτικότητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια ονόματα με τέσσερα γράμματα, ήταν το αποτέλεσμα των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Tinder που προσφέρουν άμεση ικανοποίηση.

Από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι η επιστροφή πολυσύλλαβων ονομάτων οφείλεται στο lockdown του COVID, καθώς είχαμε περισσότερο χρόνο να απολαύσουμε χαλαρές δραστηριότητες.

Η ειδική για τα ονόματα σε μωρά, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και στο παρελθόν έχει δοκιμαστεί και σε άλλες δουλειές, όπως αυτό της σεναριογράφου. Φαίνεται, όμως, πως βρήκε την κλίση της.

Ξεκίνησε το 2015 δημιουργώντας απλά μια σελίδα στο Instagram @whatsinababyname και σύντομα άρχισε να δέχεται μηνύματα. «Οι άνθρωποι μου έστελναν μηνύματα και με ρωτούσαν πώς να ονομάσουν τα μωρά τους. Νομίζω ότι κάτι έβλεπαν στις λίστες και πίστευαν ότι θα μπορούσα να τους βοηθήσω να βρουν ονόματα που θα είναι ταιριαστά με εκείνα των άλλων παιδιών που έχουν».

Η Χάμφρεϊ είπε ότι ένιωθε «τόσο κολακευμένη» εκείνη την εποχή που «έδινε δωρεάν τις συμβουλές της». Μόλις άρχισε να σπουδάζει «doula» το 2018, συνειδητοποίησε ότι θα μπορούσε να μετατρέψει την «απήχηση» σε εξειδικευμένη επιχείρηση.

Παραδέχτηκε ότι στην αρχή υπήρχαν λάθη. Για παράδειγμα, θυμήθηκε πώς είχε πείσει μια οικογένεια από την Αρμενία να μην χρησιμοποιήσει την εναλλακτική ορθογραφία ενός ονόματος επειδή φοβόταν ότι θα άλλαζε την προφορά. Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, έμαθε ότι οι γονείς είχαν αλλάξει το όνομα στην ορθογραφία που προτιμούσαν.

«Ήταν εκείνη η στιγμή που όλα άλλαξαν για μένα και συνειδητοποίησα ότι δεν αφορά εμένα και τις προσωπικές μου προτιμήσεις. Το θέμα είναι το όνομα να έχει νόημα για την οικογένεια», εξήγησε. «Είχα ωριμάσει και συνειδητοποίησα ότι δεν είμαι ο ειδικός, είμαι απλά ο οδηγός».

Τι γίνεται αν οι γονείς μετανιώσουν για το όνομα;

Αυτό είναι κάτι που παρατηρεί όλο και περισσότερο στη δουλειά της τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση της Kylie Jenner ότι ο γιος της δεν θα ονομάζεται πλέον Wolf. (Δεν έχει αλλάξει ακόμη νομικά το όνομά του.)

«Η Kylie Jenner και η αλλαγή του ονόματος του γιου της έφερε όλα αυτά στο προσκήνιο και είναι από ό,τι βλέπω, αχαλίνωτο». Πολλοί επίσης αλλάζουν τα ονόματα των παιδιών τους, όταν εκείνα φτάσουν στη νηπιακή ηλικία, επειδή νιώθουν ότι το όνομα είναι άσχετο και δεν τους ταιριάζει πια.

Ανέφερε επίσης την επιλόχεια κατάθλιψη και το άγχος που έχουν οι νέες μαμάδες με αποτέλεσμα να αμφισβητούν συνεχώς τις αποφάσεις τους, ακόμα και για το όνομά.

Οι προσωπικές υπηρεσίες της Humphrey δεν είναι οικονομικές, αλλά έχει περισσότερους από 46.700 ακόλουθους στο TikTok, όπου δίνει δωρεάν τις συμβουλές της.

Σε ένα βίντεο, απάντησε σε έναν ακόλουθο που ζήτησε όνομα με θέμα τη Νέα Υόρκη σημειώνοντας ότι έχει ήδη δύο παιδιά που ονομάζονται Μπρούκλιν και Τσέλσι. Πρότεινε τα Astoria, Waverly και Lexington για τα κορίτσια και τους Balthazar, Hudson και Mercer για αγόρια.

«Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτή είναι η κύρια δουλειά μου, πλήρης απασχόλησης», υπογραμμίζει σε ένα βίντεο του TikTok.