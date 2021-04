Η γυναίκα με τα μεγαλύτερα νύχια στον κόσμο τα έκοψε για πρώτη φορά σε σχεδόν 30 χρόνια [βίντεο] | ΖΩΗ | iefimerida.gr

Η Αγιάνα Γουίλιαμς, η γυναίκα που κατείχε το ρεκόρ Γκίνες για τα μεγαλύτερα νύχια σε ένα ζευγάρι χεριών (γυναίκας), τελικά τα έκοψε.

Κέρδισε τον τίτλο το 2017 με τα νύχια της να αγγίζουν τα 5.7 μέτρα και να χρειάζονται δύο μπουκάλα βερνίκι για να ολοκληρωθούν, όπως ανέφερε το Γκίνες. Πριν κόψει τα νύχια της αυτόν τον μήνα, έσπασε το ρεκόρ του 2017 και χρειαζόταν τρία ή τέσσερα μπουκάλια βερνίκι, ωστόσο δεν αποκαλύφθηκε ποιο ακριβώς ήταν το μήκος τους.

Η Γουίλιαμς απευθύνθηκε σε γιατρό για να κόψει τα νύχια η οποία χρησιμοποίησε ένα ηλεκτρικό τροχό.

«Έχω ανάμεικτα συναισθήματα για τα μωρά μου», είπε η Γουίλιαμς για τα νύχια της, αποκαλύπτοντας ότι τα μεγαλώνει για περίπου 28 [ή] 29 χρόνια». Είπε ότι είναι έτοιμη για μία νέα ζωή, αν και θα της λείψουν. Όπως σημείωσε άλλωστε, την έχουν κουράσει κάπως. «Με ή χωρίς τα νύχια μου, θα είμαι ακόμα η βασίλισσα», τόνισε.

Αποκάλυψε επίσης ότι πήρε την απόφαση να τα κόψει καθώς της προκαλούσαν δυσκολία σε καθημερινές δουλειές. «Με τις κινήσεις μου, πρέπει να είμαι πολύ, πολύ προσεκτική. Έτσι συνήθως στο μυαλό μου, προετοιμάζομαι ήδη για το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνω για να βεβαιωθώ ότι δεν θα πληγωθώ με τα νύχια μου - ή τα σπάσω», περιέγραψε.

Στο τέλος της διαδικασίας , είπε στη γιατρό «το λατρεύω» και παρατήρησε ότι νιώθει ήδη τις αρθρώσεις της ανακουφισμένες.

Τα νύχια της Γουίλιαμς θα διατηρηθούν στο μουσείο Ripley's Believe It or Not! στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Το ρεκόρ της Γουίλιαμς, αν και εντυπωσιακό, δεν έσπασε το ρεκόρ για τα μακρύτερα νύχια σε ένα ζευγάρι χεριών (γυναίκας) στην ιστορία. Αυτό το κατέχει η Λι Ρέντμοντ με νύχια σχεδόν 8,6 μέτρων που όμως της έσπασαν σε ένα τροχαίο ατύχημα.

Πηγή: People



