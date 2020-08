Εκρηκτική γυμνάστρια-τραγουδίστρια κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας και κατεβάζει το σορτσάκι της

View this post on Instagram

Aquí os dejo el estreno de mi primer SINGLE hecho con mucha ilusión. Espero que os divierta y me encantaría que lo compartierais. Haters aquí tenéis un trocito dedicado a vosotros con mucho amor ❤️ Millones de gracias por la gran aceptación 😍😍😍 Ya podéis encontrarla en Mi canal “soniaamats” de YOUTUBE el clip de la canción y escucharla en Spotify y ITunes 🎶